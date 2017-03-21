Азер Алиев: В «Енисее» есть четкое понимание того, куда все хотят попасть

— Август, игра с «Тамбовом». Вы забиваете первый домашний гол «Енисея» в сезоне, снимая «проклятие Центрального». Это как-то символично — красноярец с передачи красноярца… Помните эмоции в тот день?

— Радость! Если честно, я до матча даже не думал о том, что мы не можем очень долго дома забить. Я на каждый матч выхожу с желанием побеждать и забивать!

— В основной команде вы пятый год, с сезона 2012/2013. Можете сравнить нынешний сезон с минувшими?

— Главное отличие — сейчас в команде отличная атмосфера. Если брать мои пять сезонов в Красноярске — сейчас самый сплоченный, самый дружный коллектив. Плюс открытое руководство, всегда готовое к общению. За прошлые четыре года в команде я с руководством разговаривал раз десять, с нынешним за один сезон в двадцать раз больше! В команде есть четкое понимание того, куда все хотят попасть, и, главное, мы идем туда вместе!

— Что изменилось в вас?

— В 2012-м я пришел 18-летним мальчишкой — сырой, «зеленый», боялся всего, можно сказать. Сейчас же на поле стал действовать более увереннее и наглее, в хорошем смысле этого слова.

— Вы, по мнению болельщиков, один из самых неизвестных футболистов «Енисея». Объясните?

— Меня с детства родители учили, что нужно быть скромным. Не рассказывать на каждом углу о своих успехах и достижениях. Если что-то происходит — я воспринимаю это как должное, спокойно. К слову, в соцсетях я есть — во «ВКонтакте» и Инстаграме, но под такими никами, что вы меня там не найдете (смеется).

— Обратимся к чемпионату — какая из команд ФНЛ вас удивила в этом сезоне больше всего?

— Безусловно, это «Шинник», который с ограниченным финансированием из года в год показывает результат. Вообще в лиге все матчи сложные из-за перелетов, плохого состояния полей, стилями игры некоторых команд, которые ставят «автобус».

— Что для вас значит выходить на поле в футболке родной команды?

— Ответственность, огромная ответственность перед родным городом и земляками, болельщиками, родными… Хочется больше радовать их всех. Я очень горд, что играю в футболке «Енисея» уже пять лет! У меня была возможность уехать в другие команды, в том числе за рубеж, но я отказывал ни раз. У нас есть цель, которую хочется выполнить. Сколько людей будет это праздновать и радоваться случившемуся. Я в команде уже пять лет и очень хочу вбить свою фамилию в историю «Енисея»!