Азер Алиев: В «Енисее» есть четкое понимание того, куда все хотят попасть
Пятый сезон в составе «Енисея» выступает воспитанник красноярского футбола Азер Алиев, рассказавший о своем пребывании в клубе.
— Август, игра с «Тамбовом». Вы забиваете первый домашний гол «Енисея» в сезоне, снимая «проклятие Центрального». Это
— Радость! Если честно, я до матча даже не думал о том, что мы не можем очень долго дома забить. Я на каждый матч выхожу с желанием побеждать и забивать!
— В основной команде вы пятый год, с сезона 2012/2013. Можете сравнить нынешний сезон с минувшими?
— Главное отличие — сейчас в команде отличная атмосфера. Если брать мои пять сезонов в Красноярске — сейчас самый сплоченный, самый дружный коллектив. Плюс открытое руководство, всегда готовое к общению. За прошлые четыре года в команде я с руководством разговаривал раз десять, с нынешним за один сезон в двадцать раз больше! В команде есть четкое понимание того, куда все хотят попасть, и, главное, мы идем туда вместе!
— Что изменилось в вас?
— В 2012-м я пришел 18-летним мальчишкой — сырой, «зеленый», боялся всего, можно сказать. Сейчас же на поле стал действовать более увереннее и наглее, в хорошем смысле этого слова.
— Вы, по мнению болельщиков, один из самых неизвестных футболистов «Енисея». Объясните?
— Меня с детства родители учили, что нужно быть скромным. Не рассказывать на каждом углу о своих успехах и достижениях. Если
— Обратимся к чемпионату — какая из команд ФНЛ вас удивила в этом сезоне больше всего?
— Безусловно, это «Шинник», который с ограниченным финансированием из года в год показывает результат. Вообще в лиге все матчи сложные
— Что для вас значит выходить на поле в футболке родной команды?
— Ответственность, огромная ответственность перед родным городом и земляками, болельщиками, родными… Хочется больше радовать их всех. Я очень горд, что играю в футболке «Енисея» уже пять лет! У меня была возможность уехать в другие команды, в том числе за рубеж, но я отказывал ни раз. У нас есть цель, которую хочется выполнить. Сколько людей будет это праздновать и радоваться случившемуся. Я в команде уже пять лет и очень хочу вбить свою фамилию в историю «Енисея»!
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter