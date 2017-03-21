Английский болельщик: Команда «Луч» мне очень нравится

Довольно редко по всему миру можно найти иностранных болельщиков команд Футбольной Национальной Лиги. Однако именно такого человека корреспондент портала OneDivision.ru сумел отыскать и пообщаться, взяв у него интервью.

Знакомьтесь: 43-летний многодетный отец и любящий муж по имени Шон, фамилию которого, по настоятельной просьбе, упомянуть мы не можем. Команду из дальнего города Владивостока Шон поддерживает уже на протяжении нескольких лет. Следит за историей клуба, смотрит матчи и переживает за судьбу «жёлто-синих» в целом.



— Расскажите о себе.

— Зовут меня Шон, мне 43 года, проживаю в городе Бирмингем, находящийся в Англии. Также имею любящую жену и четверых детей, которых довольно часто беру с собой на футбольный стадион.

— Давно вы увлекаетесь футболом?

— Ещё с ранних лет я полюбил футбол, увлекался им на любительском уровне, в моём сердце он с детства. Сейчас в настоящее время я увлекаюсь музыкой и хожу на домашние матчи местной футбольной команды «Астон Вилла». Клуб в этом году выступает не очень успешно. Плохое финансовое состояние не может гарантировать клубу борьбу с мировыми грандами, но, если вспомнить, несколько десятилетий назад «Астон Вилла» становилась чемпионом Англии.

— Давайте перейдём с вами к разговору о России. Откуда вы узнали о городе Владивостоке и местном футбольном клубе «Луч-Энергия»?

— Про Владивосток я впервые услышал ещё в школьные годы. Меня очень заинтересовал этот город своей загадочностью. Как по мне, это интересное место, которое находится рядом с Тихим океаном. Постепенно я начал читать в интернете и в книгах об этом месте, а позже узнал и о «Луч-Энергии» из публикаций и заголовков местных английских журналистов, которые любят рассказывать о сфере футбола в России.

— Бирмингем находится очень далеко от Владивостока. Как вы наблюдаете за командой? Часовые пояса не мешают?

— За командой я наблюдаю по интернету, так как обычно в Англии по телевизору упоминают только лишь об известных командах в вашей стране («Спартак», «ЦСКА», «Зенит» и т. п. — прим. ред.). В этом году также пристально начали оповещать и о «Ростове», который очень достойно показал себя в недавних матчах против «Манчестера». Я просматриваю YouTube-канал клуба, обзоры матчей, захожу на официальный сайт. Команда из Владивостока мне очень нравится. Поимённо знаю почти всех игроков основного состава.

— Меня очень заинтересовали ваши фотографии. Откуда у вас футболка «Луча-Энергии» и как она вам досталась?

— Это не настоящая футболка «Луча», а жаль. Я пытался найти официальную, но в магазине атрибутики она не продаётся. Свою же, я заказал с сайта компании «Nike». Обошлась она мне не очень дорого. Эмблему и различную символику на футболку наложил уже мой друг в самой Англии. С тех пор я очень часто беру её на футбольные матчи. Футболка очень качественная и красивая.

— Ваша семья поддерживает «Луч-Энергию» вместе с вами?

— Нет, в семье за команду болею только я. Не думаю, что кто-то из моей семьи, вообще когда-либо слышал о клубе, ибо непосредственно самим городом Владивостоком интересуюсь только я. Уже на протяжении нескольких месяцев я активно изучаю русский язык, мечтаю побывать в России, ну и соответственно во Владивостоке. Возможно, мне удастся посмотреть вживую на матч «Луча-Энергии» на стадионе «Динамо», я на это очень надеюсь.

— На протяжении скольких лет вы поддерживаете команду?

— Команду поддерживаю где-то около трёх лет. Впервые матч с участием клуба посмотрел в видеообзоре против «Енисея» в 2014 году. Домашняя встреча, которая завершилась поражением. А первый официальный матч, который я смотрел в режиме онлайн, проходил уже в рамках сезона 2015/2016. Была гостевая игра против «КАМАЗа». Если мне не изменяет память, «Луч» тогда выиграл — 1:0, а гол забил нападающий Руслан Корян. Сам гол я тогда посмотрел в видеообзоре, так как смотрел матч в очень низком качестве и с плохим интернетом. Во время забитого мяча мой телефон просто-напросто потерял связь.

— Ваши друзья часто интересуются на футбольных матчах, что за футболка на вас надета?

— Да, очень часто интересуются и спрашивают: эмблема какого клуба изображена? Что это за команда? Чем она известна? Ещё у нас очень часто путают форму «Луча» с формой шотландской команды «Гринок Мортон», которая почти идентична.

— Не знаю, наслышаны ли вы о финансовом кризисе, который сейчас гуляет вокруг команды. Прокомментируете?

— Где-то читал в интернете, что у «Луча-Энергии» сейчас всё плохо с деньгами. Приморские клубы «Океан» (Находка) и «Мостовик-Приморье» (Уссурийск) уже давно потеряли профессиональный футбольный статус. Я очень возмущён тем, что так мало делается для клуба, так как о бойкотах футболистов я тоже наслышан.

— Как человека, который наблюдает за командой через интернет, не могу не спросить: на ваш взгляд, чем на просторах сети клуб может заинтересовать новых и старых болельщиков?

— Думаю, что клуб мог бы заинтересовать людей своим качественным видеоконтентом. Я даже наблюдал в обзорах различных матчей аэросъёмку! Дух просто захватывает.

— Ваш любимый гол и любимый игрок в составе «Луча-Энергии»?

— Самым любимым голом, который я видел, является гол в домашнем матче бразильца Нивалдо в ворота нижегородской «Волги». Выход один на один против вратаря и точный удар низом — было великолепно. Ещё запомнился гол этого сезона от Антона Пискунова в гостевом матче против «Кубани». Был удивлён от удара такой силы и точности.

Из любимых игроков могу выделить всё того же Антона Пискунова. Очень качественный и хороший защитник. Хороший сезон проводит Иван Столбовой. Много добиться в «Луче» может и Сергей Пономаренко, если будет во время матчей использовать не только ноги, но и голову. Юниор Алексей Грицаенко — просто отлично! Читал, что в прошедшее трансферное окно им активно интересовался «Краснодар» и куда он и перейдет по окончанию сезона. Я считаю, что игрок такого типа должен развиваться и идти дальше. Тем более клубу очень нужны деньги, а продажа Алексея может хоть как-то смягчить финансовую ситуацию.

— За три сезона, которые вы наблюдаете за клубом, «Луч» сменил три игровых комплекта форм. В сезоне 2014/2015 форма выглядела по стандарту: жёлтая футболка и синие шорты. В сезоне 2015/2016 на игровой форме от компании «Joma» красовался синий тигр. В этом же сезоне — «хорватка». Какая, на ваш взгляд, самая красивая?

— Ну, наверное, я бы выбрал футболку с сезона 2015/2016. Такой фасон мне был интересен. Команд в Англии, которые выступали в подобной форме, если честно, я не вспомню.

— Ну и в заключении к интервью, хотелось бы спросить, как бы вы связали Англию и «Луч-Энергию»? Что может быть общего у вашей страны и у команды из Владивостока?

— Это очень сложный вопрос. Хотя, был такой футболист в составе команды — Сергей Штанюк. Он очень давно выступал в английском футбольном клубе «Сток Сити». Я был очень удивлён, когда узнал, что небольшую часть своей карьеры он посвятил и «Лучу».