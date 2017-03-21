Вадим Хафизов: Неужели кто-то думает, что «Сокол» играет в какие-то непонятные игры?

— Андрей Талалаев после матча в Тюмени сказал, что у него с гриппом шесть человек, но при этом просить переносить встречи «Тамбов» не намерен: мол, надо уважать своих футболистов и давать им играть…

— Это мнение Талалаева — комментировать его слова я не буду. Если бы ФНЛ не перенесла нам матч, то пришлось бы выходить против «Химок» в меньшинстве, выпускать в поле второго вратаря. Неужели кто-то думает, что мы играем в какие-то непонятные игры?!

— Сами как себя чувствуете?

— Два дня была температура 38,6, перенес ее на ногах. Сейчас уже лучше, хотя остаточные явления присутствуют.

— Как отреагировали на решение контрольно-квалификационной комиссии, которая оправдала судью Павла Шадыханова, назначившего пенальти в ворота «Сокола» в Хабаровске?

— Если честно, я не удивлен. Мы возвращались в Москву с арбитрами в одном самолете… Есть руководство судейским корпусом, оно принимает решения. То заявление, которое я сделал после матча, наверное, было резковато, на эмоциях, тем не менее и сейчас повторю: я не согласен с пенальти. Такова моя точка зрения. В других играх есть схожие моменты — как в поединке «Спартак» — «Анжи», когда в борьбе с соперником упал Промес, тоже не достававший мяч. И там 11-метровый не поставили.

— Некоторые клубы, как, например, «Луч» регулярно бастуют, тогда как вы сдерживаете игроков, хотя знаю, что в «Соколе» финансовая ситуация очень тяжелая.