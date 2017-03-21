Вадим Хафизов: Неужели кто-то думает, что «Сокол» играет в какие-то непонятные игры?
Главный тренер «Сокола» Вадим Хафизов еще раз вернулся к эпидемии гриппа в команде и рассказал о финансовой ситуации в клубе.
— Андрей Талалаев после матча в Тюмени сказал, что у него с гриппом шесть человек, но при этом просить переносить встречи «Тамбов» не намерен: мол, надо уважать своих футболистов и давать им играть…
— Это мнение Талалаева — комментировать его слова я не буду. Если бы ФНЛ не перенесла нам матч, то пришлось бы выходить против «Химок» в меньшинстве, выпускать в поле второго вратаря. Неужели
— Сами как себя чувствуете?
— Два дня была температура 38,6, перенес ее на ногах. Сейчас уже лучше, хотя остаточные явления присутствуют.
— Как отреагировали на решение
— Если честно, я не удивлен. Мы возвращались в Москву с арбитрами в одном самолете… Есть руководство судейским корпусом, оно принимает решения. То заявление, которое я сделал после матча, наверное, было резковато, на эмоциях, тем не менее и сейчас повторю: я не согласен с пенальти. Такова моя точка зрения. В других играх есть схожие моменты — как в поединке «Спартак» — «Анжи», когда в борьбе с соперником упал Промес, тоже не достававший мяч. И там 11-метровый не поставили.
— Некоторые клубы, как, например, «Луч» регулярно бастуют, тогда как вы сдерживаете игроков, хотя знаю, что в «Соколе» финансовая ситуация очень тяжелая.
— Тяжелая. Благодарен ребятам, что они на нашей стороне. Не знаю, что будет завтра или на следующей неделе, но пока до забастовок дело не дошло. Да и если это случится, не думаю, что
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter