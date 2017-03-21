«Химки» одолели «Домодедово»

Счет химчане открыли после перерыва. На 48-й минуте после удара Адмира Чатовича мяч влетел в сетку ворот, срикошетив от игрока гостей. Через двадцать минут Чатович с линии штрафной забил второй гол. В итоге команда Александра Ирхина одержала победу со счетом — 2:0.

Следующий матч «Химки» проведут 26 марта. В рамках 28-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу «Химки» на своем поле сыграют с «Шинником».

«Химки» — «Домодедово» — 2:0 (0:0).

Голы: Чатович, 48 (1:0), Чатович, 68 (2:0).

«Химки»: Исупов (Цицилин, 46), Заика (Пичугин, 75), Малания, Чернышов (к), Ярковой (Горячев, 65), Фадеев (Мостовой, 46), Тюнин (Широков, 70), Кокоев (Гащенков, 46), Казаев, Петрусев (Чатович, 46), Дворников (Кузьмичев, 46).

20 марта. Химки. Стадион «Родина».