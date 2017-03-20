Сельдяков рассудит «Тосно» и «Динамо»
Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 28-го тура
ФОНБЕТ-Первенства России по футболу, которые пройдут 23, 26 и 27 марта, а также на перенесенный матч 23-го тура «Тюмень» — «Спартак Нальчик», который состоится 22 марта.
22 марта (вторник)
Тюмень — Спартак-Нальчик: Дмитрий Недвижай (Ставрополь) — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Игорь Демешко (Химки); инспектор — Владимир Гамеев (Протвино); делегат — Роберт Антонян (Москва).
23 марта (среда)
Спартак-2 — Балтика: Владимир Москалев (Воронеж) — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор); инспектор — Сергей Талагаев (Мытищи); делегат — Алексей Харьков (Москва).
26 марта (воскресенье)
Тосно — Динамо-Москва: Владимир Сельдяков (Балашиха) — Арам Петросян (Бронницы), Артур Зайнагутдинов (Уфа); инспектор — Сергей Рощин (Кисловодск); делегат — Виктор Кукла (Санкт-Петербург).
Химки — Шинник: Иван Сиденков (Санкт-Петербург) — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Алексей Лебедев (Санкт-Петербург); инспектор -Алексей Тюмин (Новочеркасск); делегат — Сергей Гуторенко (Москва).
Сибирь — Сокол: Антон Анопа (Благовещенск) — Андрей Филипкин (Екатеринбург); Алексей Линкин (Воронеж); инспектор — Сергей Мартынов (Москва); делегат — Виталий Кречетов (Москва).
Мордовия — Факел: Николай Волошин (Смоленск) — Адлан Хатуев (Грозный), Игорь Князев (Курск); инспектор — Игорь Захаров (Москва); делегат — Вячеслав Трусов (Москва).
Кубань — Нефтехимик: Станислав Васильев (Ижевск) — Егор Болховитин (Ленинградская область), Денис Березнов (Москва); инспектор — Николай Фролов (Раменское); делегат — Петр Петухов (Москва).
27 марта (понедельник)
Тамбов — Енисей: Павел Кукуян (Сочи) — Вячеслав Бочков (Сочи), Наиль Сейфетдинов (Казань); инспектор — Владимир Овчинников (Москва); делегат — Вадим Ильин (Москва).
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