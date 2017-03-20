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20 марта 2017, 21:25 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Сельдяков рассудит «Тосно» и «Динамо»

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 28-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу, которые пройдут 23, 26 и 27 марта, а также на перенесенный матч 23-го тура «Тюмень» — «Спартак Нальчик», который состоится 22 марта.

22 марта (вторник)

Тюмень — Спартак-Нальчик: Дмитрий Недвижай (Ставрополь) — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Игорь Демешко (Химки); инспектор — Владимир Гамеев (Протвино); делегат — Роберт Антонян (Москва).

23 марта (среда)

Спартак-2 — Балтика: Владимир Москалев (Воронеж) — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор); инспектор — Сергей Талагаев (Мытищи); делегат — Алексей Харьков (Москва).

26 марта (воскресенье)

Тосно — Динамо-Москва: Владимир Сельдяков (Балашиха) — Арам Петросян (Бронницы), Артур Зайнагутдинов (Уфа); инспектор — Сергей Рощин (Кисловодск); делегат — Виктор Кукла (Санкт-Петербург).

Спартак-Нальчик — Волгарь: Игорь Панин (Московская область) — Андрей Гурбанов (Краснодар), Денис Степанищев (Воронеж); инспектор — Сергей Хральцов (Москва); делегат — Юрий Кузнецов (Москва).

Луч-Энергия — Зенит-2: Александр Борисов (Самара) — Сергей Каруненко (Воронеж), Михаил Кистанов (Энгельс); инспектор — Сергей Мацюра (Комсомольск-на-Амуре); делегат — Андрей Губарьков (Москва).

СКА-Хабаровск — Тюмень: Алексей Сухой (Люберцы) — Николай Еремин (Москва), Александр Приходько (Москва); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); делегат — Максим Шаров (Санкт-Петербург).

Химки — Шинник: Иван Сиденков (Санкт-Петербург) — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Алексей Лебедев (Санкт-Петербург); инспектор -Алексей Тюмин (Новочеркасск); делегат — Сергей Гуторенко (Москва).

Сибирь — Сокол: Антон Анопа (Благовещенск) — Андрей Филипкин (Екатеринбург); Алексей Линкин (Воронеж); инспектор — Сергей Мартынов (Москва); делегат — Виталий Кречетов (Москва).

Мордовия — Факел: Николай Волошин (Смоленск) — Адлан Хатуев (Грозный), Игорь Князев (Курск); инспектор — Игорь Захаров (Москва); делегат — Вячеслав Трусов (Москва).

Кубань — Нефтехимик: Станислав Васильев (Ижевск) — Егор Болховитин (Ленинградская область), Денис Березнов (Москва); инспектор — Николай Фролов (Раменское); делегат — Петр Петухов (Москва).

27 марта (понедельник)

Тамбов — Енисей: Павел Кукуян (Сочи) — Вячеслав Бочков (Сочи), Наиль Сейфетдинов (Казань); инспектор — Владимир Овчинников (Москва); делегат — Вадим Ильин (Москва).
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