Сапета: Надеюсь, в следующем году забью «Спартаку» за «Динамо» в РФПЛ
Полузащитник «Динамо» Александр Сапета прокомментировал ничью со «Спартаком-2» (1:1) в 27-м туре ФНЛ и рассказал о травме, которую он получил, неудачно приземлившись после своего гола.
«Самочувствие хорошее. У меня
Я бы всё равно назвал этот матч дерби, вне зависимости от того, что это первая лига и соперником был “Спартак-2”. Хотелось бы в следующем году провести дерби на уровне РФПЛ. Так и будет, обязательно. Надеюсь, в следующем году забью “Спартаку” за “Динамо” в РФПЛ», — сказал Сапета в эфире «Спорт ФМ».
|19.03.2017 16:00
|Зрители 10355
|основной раунд: 27-й тур
|Открытие Арена
Главные тренеры
|Дмитрий Гунько
|Юрий Калитвинцев
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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