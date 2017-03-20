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20 марта 2017, 20:29 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Сапета: Надеюсь, в следующем году забью «Спартаку» за «Динамо» в РФПЛ

Полузащитник «Динамо» Александр Сапета прокомментировал ничью со «Спартаком-2» (1:1) в 27-м туре ФНЛ и рассказал о травме, которую он получил, неудачно приземлившись после своего гола.

«Самочувствие хорошее. У меня мини-травма. Жаль, что не удалось завершить матч победой. Сыграли на хорошем стадионе, пришло много болельщиков, была хорошая атмосфера. Не чувствовалось, что это ФНЛ.

Я бы всё равно назвал этот матч дерби, вне зависимости от того, что это первая лига и соперником был “Спартак-2”. Хотелось бы в следующем году провести дерби на уровне РФПЛ. Так и будет, обязательно. Надеюсь, в следующем году забью “Спартаку” за “Динамо” в РФПЛ», — сказал Сапета в эфире «Спорт ФМ».

19.03.2017 16:00 Зрители 10355 основной раунд: 27-й тур Открытие Арена
Спартак-2 1:1 Динамо М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дмитрий Гунько Юрий Калитвинцев
Голы
90+1′ Георгий Мелкадзе 37
41 Александр Сапета 53′
Составы
Сергей Песьяков 1
Евгений Макеев 34
27′ 84′ Денис Кутин 64
Иван Хомуха 80
Артем Тимофеев 40
Игорь Леонтьев 52
85′ Георгий Мелкадзе 37
90+1′ Денис Давыдов 69
90′ Шамсиддин Шанбиев 63
Артем Сокол 93
68′ Владислав Пантелеев 83
Сильванус Нимели 66
60′ Идриса Сиди Самбу 49
Артем Федчук 67
1 Антон Шунин
2 Григорий Морозов 90+1′
3 Себастьян Хольмен
11 Иван Темников 67′
12 Дмитрий Белоруков
25 Алексей Козлов
10 Александр Зотов
8 Кирилл Панченко
41 Александр Сапета 55′
23 Антон Соснин
77 Анатолий Катрич 80′
14 Иван Маркелов
48 Евгений Луценко 64′
21 Фатош Бечирай 89′
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Первого дивизиона

Полузащитник «Динамо» Сапета выбыл на четыре недели из-за травмы

Полузащитник «Динамо» Сапета выбыл на четыре недели из-за травмы

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Полузащитник московского клуба «Динамо» Александр Сапета пропустит около четырех недель из-за травмы икроножной мышцы, которую он получил в игре 27-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со «Спартаком-2». Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе бело-голубых.
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