Сапета: Надеюсь, в следующем году забью «Спартаку» за «Динамо» в РФПЛ

«Самочувствие хорошее. У меня мини-травма. Жаль, что не удалось завершить матч победой. Сыграли на хорошем стадионе, пришло много болельщиков, была хорошая атмосфера. Не чувствовалось, что это ФНЛ.



Я бы всё равно назвал этот матч дерби, вне зависимости от того, что это первая лига и соперником был “Спартак-2”. Хотелось бы в следующем году провести дерби на уровне РФПЛ. Так и будет, обязательно. Надеюсь, в следующем году забью “Спартаку” за “Динамо” в РФПЛ», — сказал Сапета в эфире «Спорт ФМ».