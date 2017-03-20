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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29143639/
20 марта 2017, 19:50 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Сибирский «орёл» в Воронеже не взлетел

В 27-м туре ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ воронежскому «Факелу» предстояло принять на Центральном стадионе профсоюзов новосибирскую «Сибирь». Воронежцы и сибиряки сейчас находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Как принято говорить, клубы решают противоположные задачи: команда Павла Гусева продолжает активно бороться и цепляться за место в топ-4, а «орлы» Сергея Кирсанова выполняют более приземленную цель по сохранению прописки в подэлитном дивизионе, хотя ещё и тешат себя надеждами о попадании в верхнюю часть таблицы. Это и неудивительно — плотность в ФНЛ такова, что аутсайдер сегодня после серии удачных результатов вполне может приблизиться вплотную к лидерам завтра. Так или иначе, хозяева уповали на то, что их безголевая и безвыигрышная серия наконец-то прервётся, а новосибирцы проделали длинный путь тоже не для того, чтобы улететь с пустыми руками. Игра обещала быть интересной.

По сравнению с ничейным матчем прошлого тура в Химках состав «Факела» претерпел три изменения: вместо Бурнаша, Свежова и Бирюкова с первых минут на промокшем и вязком газоне Центрального стадиона профсоюзов появились Иванов, Каюмов и Болов соответственно. Гости ограничились лишь одной заменой: место многоопытного Томаша Выходила в центре обороны занял Евгений Качан.

Сразу после стартового свистка Павла Шадыханова «огнеопасные» ринулись в атаку. Давление на ворота Николая Цыгана оказывалось существенное, однако, до поры до времени никаких дивидендов воронежцы из него извлечь не могли. «Факел» буквально обложил штрафную украинского голкипера сибиряков подачами с угловых. Нельзя сказать, что гости уступали сине-белым в антропометрии, но воздух раз за разом оставался именно за футболистами в белых футболках. Вот Каюмов бьёт головой рядом со штангой, через пару минут Цыган неуверенно играет на выходе, но удара по его воротам так и не последовало.

Футбольный Бог всё же вознаградил хозяев поля. На экваторе первой 45-минутки после навеса Каюмова с угла поля Касьян помешал добраться до мяча Цыгану, и Осипенко плечом послал «пятнистого» в пустой створ ворот «Сибири» — 1:0. На волне успеха «факелоны» продолжали лететь вперёд большими силами! До перерыва представители Черноземья упустили несколько верных шансов на то, чтобы увеличить преимущество в счёте. Сначала Багаев откликнулся на зрячий прострел Касьяна с правого фланга и пробил с острого угла в Магаля. Спустя несколько минут Тихий умудрился с метра пробить мимо створа, откровенно «простив» дружину Сергея Кирсанова!

«Орлы», кстати, в концовке тайма тоже активизировались и даже имели один полумомент у ворот Кобзева. Действующий в роли «ложной девятки» Безлихотнов несильно пробил с линии штрафной, вратарь «Факела» выпустил скользкий мяч из рук, но тут как тут был Шахов, который не дал сыграть на добивании Коржунову. Больше ничего интересного у ворот Кобзева в первой половине матча не произошло — лишь дальние удары и комбинации, обрывающиеся на подступах к чужой штрафной.

Второй тайм по своим первым мгновениям показался вялым и тягучим. Воронежцы отошли назад, отдав нити игры игры в руки сибиряков. Этот вызов Кирсанов принял, перестроив схему с 5−4−1 на 4−4−2. Роль «столба» сразу после перерыва принялся исполнять Максим Вотинов, ещё несколько сезонов назад регулярно поражающий ворота соперников калининградской «Балтики». Незаметного Андреева сменил Владимир Азаров — воспитанник академии имени Коноплёва.

Голевые моменты, однако, продолжили на регулярной основе создавать воронежцы. Впрочем, транжирить их они тоже не забывали. В середине второй половины поединка футболисты «Факела» зажали «Сибирь» в своей штрафной, но Александр Касьян забрался после передачи Трошечкина забрался офсайд! А ведь один на один с вратарём вываливался форвард хозяев! Уже через минуту Максим Осипенко был очень близок к тому, чтобы оформить дубль — мяч, казалось, по дуге опускается точнёхонько под перекладину! Но нет, всего лишь выше ворот.

В отчётной игре оборона «Факела» действовала безупречно. За исключением одного эпизода, едва-едва не обернувшегося голом! Вотинов после несогласованных действий Шахова и Осипенко оказался с глазу на глаз перед Кобзевым, но страж ворот сине-белых выбросился вперёд и отразил удар нападающего с 9 метров грудью!

Наконец, в заключительную десятиминутку встречи «орлы» упростили игру донельзя. Вотинов только и оставалось, что отклеиваться от опекунов и делать скидки на партнёров. Такой навал вполне мог принести успех «Сибири», так как временами лишь самоотверженные действия защитников, бросавшихся в подкаты в последний момент, спасали Кобзева и компанию от неприятностей.

«Факел» имел много разреженного пространства и свободных зон на половине поля соперника в последние минуты. И в итоге это сыграло свою роль. Николай Цыган пришёл на угловой у ворот «Факела» и не успел вернуться в свою «рамку» после контратаки воронежцев. Никита Саталкин легко и непринуждённо реализовал своеобразный футбольный «буллит», тем самым установив окончательный счёт встречи — 2:0.

На послематчевой пресс-конференции мнения главных тренеров разделились. Павел Гусев поблагодарил свою команду за самоотдачу и проявленный характер. Отметил наставник воронежцев всю значимость победы в этот дождливый вечер. Сергей Кирсанов сетовал на судейство — по мнению рулевого «Сибири» в моменте с первым забитым мячом Осипенко сыграл локтем. Видеоповтор, правда, чётко зафиксировал тот факт, что гол защитник воронежцев забил плечом, не нарушив букву закона.

Победив новосибирцев, «Факел» забил в первенстве ФНЛ впервые с ноября, а Никита Саталкин и вовсе прервал свою голевую «засуху», длившуюся с прошлого августа! Эта виктория позволила «огнеопасным» вспорхнуть на 4-е место в таблице — подопечные Павла Гусева имеют одинаковое количество очков с «Шинником», но опережают ярославцев из-за результата очной встречи. Теперь сине-белым предстоит два увлекательнейших матча с командами, играющими в Премьер-Лиге ещё в прошлом сезоне. Сначала «Факел» отправится в Саранск для выяснения отношений с «Мордовией», а затем вернётся домой для поединка с краснодарской «Кубанью», начавшей подавать признаки жизни и выбираться из подвала таблицы. «Сибирь», в свою очередь, упустила возможность поправить своё положение — лишь 1 очко отделяет «орлов» от астраханского «Волгаря», находящегося в зоне вылета. В следующем туре новосибирцы проведут стратегически важный матч против прямого конкурента в лице саратовского «Сокола».

19.03.2017 18:00 Зрители 2600 основной раунд: 27-й тур Центральный стадион профсоюзов
Факел 2:0 Сибирь
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Павел Гусев Сергей Кирсанов
Голы
22′ Максим Осипенко 55
90+1′ Никита Саталкин 87
Составы
Александр Кобзев 16
Дмитрий Иванов 5
Виталий Шахов 13
27′ Дмитрий Тихий 27
Максим Осипенко 55
Михаил Багаев 71
Дмитрий Каюмов 6
45′ Александр Касьян 89
85′ Александр Трошечкин 8
Виктор Свежов 91
62′ Иван Соловьев 90
Иван Лукьянов 23
58′ Руслан Болов 77
Никита Саталкин 87
22 Николай Цыган
3 Максим Плопа
6 Евгений Качан
25 Михаил Мищенко
28 Руслан Магаль 32′
11 Никита Безлихотнов
13 Гуджа Рухаиа
37 Евгений Чеботару 22′
55 Алексей Гладышев 31′
44 Вячеслав Ларенц 60′
8 Александр Макаренко
10 Максим Андреев 45′
19 Владимир Азаров
77 Артем Коржунов 45′
9 Максим Вотинов
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Павел Шадыханов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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