Сибирский «орёл» в Воронеже не взлетел

По сравнению с ничейным матчем прошлого тура в Химках состав «Факела» претерпел три изменения: вместо Бурнаша, Свежова и Бирюкова с первых минут на промокшем и вязком газоне Центрального стадиона профсоюзов появились Иванов, Каюмов и Болов соответственно. Гости ограничились лишь одной заменой: место многоопытного Томаша Выходила в центре обороны занял Евгений Качан.

Сразу после стартового свистка Павла Шадыханова «огнеопасные» ринулись в атаку. Давление на ворота Николая Цыгана оказывалось существенное, однако, до поры до времени никаких дивидендов воронежцы из него извлечь не могли. «Факел» буквально обложил штрафную украинского голкипера сибиряков подачами с угловых. Нельзя сказать, что гости уступали сине-белым в антропометрии, но воздух раз за разом оставался именно за футболистами в белых футболках. Вот Каюмов бьёт головой рядом со штангой, через пару минут Цыган неуверенно играет на выходе, но удара по его воротам так и не последовало.

Футбольный Бог всё же вознаградил хозяев поля. На экваторе первой 45-минутки после навеса Каюмова с угла поля Касьян помешал добраться до мяча Цыгану, и Осипенко плечом послал «пятнистого» в пустой створ ворот «Сибири» — 1:0. На волне успеха «факелоны» продолжали лететь вперёд большими силами! До перерыва представители Черноземья упустили несколько верных шансов на то, чтобы увеличить преимущество в счёте. Сначала Багаев откликнулся на зрячий прострел Касьяна с правого фланга и пробил с острого угла в Магаля. Спустя несколько минут Тихий умудрился с метра пробить мимо створа, откровенно «простив» дружину Сергея Кирсанова!

«Орлы», кстати, в концовке тайма тоже активизировались и даже имели один полумомент у ворот Кобзева. Действующий в роли «ложной девятки» Безлихотнов несильно пробил с линии штрафной, вратарь «Факела» выпустил скользкий мяч из рук, но тут как тут был Шахов, который не дал сыграть на добивании Коржунову. Больше ничего интересного у ворот Кобзева в первой половине матча не произошло — лишь дальние удары и комбинации, обрывающиеся на подступах к чужой штрафной.

Второй тайм по своим первым мгновениям показался вялым и тягучим. Воронежцы отошли назад, отдав нити игры игры в руки сибиряков. Этот вызов Кирсанов принял, перестроив схему с 5−4−1 на 4−4−2. Роль «столба» сразу после перерыва принялся исполнять Максим Вотинов, ещё несколько сезонов назад регулярно поражающий ворота соперников калининградской «Балтики». Незаметного Андреева сменил Владимир Азаров — воспитанник академии имени Коноплёва.

Голевые моменты, однако, продолжили на регулярной основе создавать воронежцы. Впрочем, транжирить их они тоже не забывали. В середине второй половины поединка футболисты «Факела» зажали «Сибирь» в своей штрафной, но Александр Касьян забрался после передачи Трошечкина забрался офсайд! А ведь один на один с вратарём вываливался форвард хозяев! Уже через минуту Максим Осипенко был очень близок к тому, чтобы оформить дубль — мяч, казалось, по дуге опускается точнёхонько под перекладину! Но нет, всего лишь выше ворот.

В отчётной игре оборона «Факела» действовала безупречно. За исключением одного эпизода, едва-едва не обернувшегося голом! Вотинов после несогласованных действий Шахова и Осипенко оказался с глазу на глаз перед Кобзевым, но страж ворот сине-белых выбросился вперёд и отразил удар нападающего с 9 метров грудью!

Наконец, в заключительную десятиминутку встречи «орлы» упростили игру донельзя. Вотинов только и оставалось, что отклеиваться от опекунов и делать скидки на партнёров. Такой навал вполне мог принести успех «Сибири», так как временами лишь самоотверженные действия защитников, бросавшихся в подкаты в последний момент, спасали Кобзева и компанию от неприятностей.

«Факел» имел много разреженного пространства и свободных зон на половине поля соперника в последние минуты. И в итоге это сыграло свою роль. Николай Цыган пришёл на угловой у ворот «Факела» и не успел вернуться в свою «рамку» после контратаки воронежцев. Никита Саталкин легко и непринуждённо реализовал своеобразный футбольный «буллит», тем самым установив окончательный счёт встречи — 2:0.

На послематчевой пресс-конференции мнения главных тренеров разделились. Павел Гусев поблагодарил свою команду за самоотдачу и проявленный характер. Отметил наставник воронежцев всю значимость победы в этот дождливый вечер. Сергей Кирсанов сетовал на судейство — по мнению рулевого «Сибири» в моменте с первым забитым мячом Осипенко сыграл локтем. Видеоповтор, правда, чётко зафиксировал тот факт, что гол защитник воронежцев забил плечом, не нарушив букву закона.