Матч «Тамбов» — «Енисей» пройдёт 27 марта в Химках
Матч 28-го тура ФНЛ «Тамбов» — «Енисей» перенесён на понедельник, 27 марта, и состоится на стадионе «Родина» в Химках в связи с невозможностью проведения встречи на тамбовской арене «Спартак», сообщает
пресс-служба красноярского клуба.
На текущий момент «Енисей» занимает седьмое место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 38 очков, а «Тамбов» идёт восьмым с 36 очками.
В последнем туре красноярская команда дома уступила «Тосно» (0:1), а тамбовский клуб на выезде сыграл вничью с «Тюменью» (0:0).
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