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20 марта 2017, 17:43 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Матч «Тамбов» — «Енисей» пройдёт 27 марта в Химках

Матч 28-го тура ФНЛ «Тамбов» — «Енисей» перенесён на понедельник, 27 марта, и состоится на стадионе «Родина» в Химках в связи с невозможностью проведения встречи на тамбовской арене «Спартак», сообщает пресс-служба красноярского клуба.

На текущий момент «Енисей» занимает седьмое место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 38 очков, а «Тамбов» идёт восьмым с 36 очками.

В последнем туре красноярская команда дома уступила «Тосно» (0:1), а тамбовский клуб на выезде сыграл вничью с «Тюменью» (0:0).
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