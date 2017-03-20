На текущий момент «Енисей» занимает седьмое место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 38 очков, а «Тамбов» идёт восьмым с 36 очками.



В последнем туре красноярская команда дома уступила «Тосно» (0:1), а тамбовский клуб на выезде сыграл вничью с «Тюменью» (0:0).