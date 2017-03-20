Игорь Черевченко: Я недоволен нашей игрой в атаке

Но постепенно игра выровнялась и в дальнейшем шла на встречных курсах. Причем, во втором тайме обе команды действовали менее остро, чем в первом.

«Я недоволен нашей игрой в атаке, — признался после матча главный тренер “Балтики” Игорь Черевченко. — Не все ребята еще поняли то, что мы от них требуем».

Но у калининградских болельщиков есть и маленький повод для гордости — «Балтика» не проигрывает уже на протяжении пяти матчей кряду!