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20 марта 2017, 16:02 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Игорь Черевченко: Я недоволен нашей игрой в атаке

Дебют поединка самой западной и самой восточной команд ФНЛ зарядил калининградских болельщиков порцией хорошего настроения — балтийцы уже к 6-й минуте вполне могли трижды заставить гостей вытаскивать мяч из сетки ворот.

Но постепенно игра выровнялась и в дальнейшем шла на встречных курсах. Причем, во втором тайме обе команды действовали менее остро, чем в первом.

«Я недоволен нашей игрой в атаке, — признался после матча главный тренер “Балтики” Игорь Черевченко. — Не все ребята еще поняли то, что мы от них требуем».

Но у калининградских болельщиков есть и маленький повод для гордости — «Балтика» не проигрывает уже на протяжении пяти матчей кряду!

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