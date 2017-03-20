Андрей Гордеев: Приложим все усилия, чтобы выполнить поставленные задачи
Главный тренер армейцев Андрей Гордеев прокомментировал итоги матча с ФК «Шинник»:
— В поражении прежде всего виноваты мы сами. На мой взгляд, сегодня получилось два разных тайма. В первом тайме мы создали слишком много предпосылок для быстрых контратак соперника. «Шинник» любит быстро выбегать в контратаки и мы разбирали этот момент перед игрой, но перестроиться нам удалось только во втором тайме.
Игра получилась очень сложной в том числе и потому, что поле не совсем подходит для нас, так как мы тренируемся на искусственном газоне. Несмотря на то, что мы упростили игру и создали
В итоге — досадное поражение, которое мы не совсем заслуживали. Ничья была бы более справедливым итогом этого матча. мы разочарованы результатом, но, чемпионат продолжается и мы приложим все усилия, чтобы выполнить поставленные перед нами задачи.
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