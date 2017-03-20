Полузащитник «Динамо» Сапета выбыл на четыре недели из-за травмы
МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Полузащитник московского клуба «Динамо» Александр Сапета пропустит около четырех недель
из-за травмы икроножной мышцы, которую он получил в игре 27-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со «Спартаком-2». Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе бело-голубых.
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В воскресенье «Динамо» в гостях сыграло вничью со «Спартаком-2» со счетом 1:1. Единственный гол за
«У Сапеты травма икроножной мышцы. Завтра будет сделано повторное обследование, которое определит точные сроки восстановления. Предварительно полузащитник пропустит четыре недели», — сообщили в
27-летний полузащитник провел за «Динамо» 27 матчей в разных турнирах, забил три гола и получил шесть желтых карточек.
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