Полузащитник «Динамо» Сапета выбыл на четыре недели из-за травмы

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В воскресенье «Динамо» в гостях сыграло вничью со «Спартаком-2» со счетом 1:1. Единственный гол за бело-голубых забил Сапета, который был заменен на 54-й минуте встречи из-за травмы.

«У Сапеты травма икроножной мышцы. Завтра будет сделано повторное обследование, которое определит точные сроки восстановления. Предварительно полузащитник пропустит четыре недели», — сообщили в пресс-службе «Динамо».

27-летний полузащитник провел за «Динамо» 27 матчей в разных турнирах, забил три гола и получил шесть желтых карточек.