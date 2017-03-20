На строительстве стадиона «Динамо» инвестор и подрядчик выдерживают графики

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



«Работы на стадионе “Динамо” идут хорошо, инвестор и подрядчик выдерживают графики. К концу года будут завершены основные работы. Надеемся, что к 2018 году, если не будет каких-либо сбоев в финансировании и с организацией работ, стадион должен быть построен», — цитирует Хуснуллина портал стройкомплекса Москвы.



Проект комплексного развития территории, в состав которой входит стадион «Динамо», носит название «ВТБ Арена парк». Стадион был построен в 1928 году. Последний футбольный матч на нём состоялся 22 ноября 2008 года. К реконструкции стадиона приступили в июле 2014 года.