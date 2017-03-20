Никита Саталкин: Впервые в карьере исполнил буллит

— Камень с плеч, наверное, упал, учитывая, что «Факел» до этого не забивал в 6 матчах?

— Мы были спокойны — в футболе всякое бывает. Но, конечно, хотелось положить конец этой серии. Все сложилось удачно — стандарт, потом — в пустые ворота. Из-за дождя поле было вязкое. Бились — что мы, что «Сибирь». Наверное, были поудачливее.

— В концовке, когда в штрафную «Факела» пошел голкипер «Сибири» Николай Цыган, вы убежали с центра поля на пустые ворота. Самый необычный гол в карьере?

— Да, подобного раньше не было, впервые исполнил буллит. Оставалось только не промахнуться.

— «Факелу» нужны стыковые матчи?

— Конечно, нужны! А зачем тогда вообще играть? Мы не афишируем, но хотим побеждать в каждом матче и сыграть с клубом РФПЛ. А там посмотрим, что получится.

Добавим, что занимающие 4 место воронежцы при равенстве очков опережают «Шинник» за счет победы в личной встрече.