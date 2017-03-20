Никита Саталкин: Впервые в карьере исполнил буллит
Нападающий «Факела» Никита Саталкин, забивший мяч в матче 27-го тура первенства ФНЛ с «Сибирью» (2:0), рассказал о желании воронежской команды сразиться с клубом
премьер-лиги.
— Камень с плеч, наверное, упал, учитывая, что «Факел» до этого не забивал в 6 матчах?
— Мы были спокойны — в футболе всякое бывает. Но, конечно, хотелось положить конец этой серии. Все сложилось удачно — стандарт, потом — в пустые ворота.
— В концовке, когда в штрафную «Факела» пошел голкипер «Сибири» Николай Цыган, вы убежали с центра поля на пустые ворота. Самый необычный гол в карьере?
— Да, подобного раньше не было, впервые исполнил буллит. Оставалось только не промахнуться.
— «Факелу» нужны стыковые матчи?
— Конечно, нужны! А зачем тогда вообще играть? Мы не афишируем, но хотим побеждать в каждом матче и сыграть с клубом РФПЛ. А там посмотрим, что получится.
Добавим, что занимающие 4 место воронежцы при равенстве очков опережают «Шинник» за счет победы в личной встрече.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter