Хавбек «Динамо» Сапета может пропустить до месяца
Исполнительный директор московского «Динамо» Евгений Кречетов прокомментировал повреждение полузащитника Александра Сапеты.
В матче 27-го тура ФНЛ со «Спартаком-2» (1:1) хавбек на 53-й минуте забил гол, но неудачно приземлился и получил травму.
«Сегодня и завтра Александру Сапете сделают МРТ, после чего будет более точная информация. Предварительно — полузащитник пропустит до месяца», — сказал Кречетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
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