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20 марта 2017, 12:26 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Хавбек «Динамо» Сапета может пропустить до месяца

Исполнительный директор московского «Динамо» Евгений Кречетов прокомментировал повреждение полузащитника Александра Сапеты.

В матче 27-го тура ФНЛ со «Спартаком-2» (1:1) хавбек на 53-й минуте забил гол, но неудачно приземлился и получил травму.

«Сегодня и завтра Александру Сапете сделают МРТ, после чего будет более точная информация. Предварительно — полузащитник пропустит до месяца», — сказал Кречетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.

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