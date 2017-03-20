Хавбек «Динамо» Сапета может пропустить до месяца

В матче 27-го тура ФНЛ со «Спартаком-2» (1:1) хавбек на 53-й минуте забил гол, но неудачно приземлился и получил травму.



«Сегодня и завтра Александру Сапете сделают МРТ, после чего будет более точная информация. Предварительно — полузащитник пропустит до месяца», — сказал Кречетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.

