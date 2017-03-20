Грицаенко переходит в «Краснодар»
Защитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко после окончания нынешнего сезона покинет Владивосток. Свою карьеру 21-летний футболист продолжит в «Краснодаре», который выступает в
Премьер-лиге.
— Контракт вступает в силу с 1 июня, подписан на 4 года, — рассказал футболист. — Насколько знаю, «Краснодар» уже перевел деньги за мой трансфер.
В нынешнем
Минувшей осенью он был приглашен в сборную ФНЛ. В Лимассоле россияне провели товарищеский матч с молодежной сборной Кипра. Игра завершилась со счетом 1:1.
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