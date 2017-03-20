Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29137150/
20 марта 2017, 12:19 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Грицаенко переходит в «Краснодар»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Защитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко после окончания нынешнего сезона покинет Владивосток. Свою карьеру 21-летний футболист продолжит в «Краснодаре», который выступает в Премьер-лиге.

— Контракт вступает в силу с 1 июня, подписан на 4 года, — рассказал футболист. — Насколько знаю, «Краснодар» уже перевел деньги за мой трансфер.

В нынешнем ФОНБЕТ-Первенстве России по футболу Грицаенко провел в составе «Луча-Энергии» 27 матчей и забил 3 гола.

Минувшей осенью он был приглашен в сборную ФНЛ. В Лимассоле россияне провели товарищеский матч с молодежной сборной Кипра. Игра завершилась со счетом 1:1.

Луч-Энергия
Новости Матчи Состав Статистика
Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
14 Марта

Дюжина лучших

Логика действий

Дюжина лучших