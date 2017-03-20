Грицаенко переходит в «Краснодар»

— Контракт вступает в силу с 1 июня, подписан на 4 года, — рассказал футболист. — Насколько знаю, «Краснодар» уже перевел деньги за мой трансфер.

В нынешнем ФОНБЕТ-Первенстве России по футболу Грицаенко провел в составе «Луча-Энергии» 27 матчей и забил 3 гола.

Минувшей осенью он был приглашен в сборную ФНЛ. В Лимассоле россияне провели товарищеский матч с молодежной сборной Кипра. Игра завершилась со счетом 1:1.