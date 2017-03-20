Поэтому последнее принципиальное противостояние было решено провести на «Открытие Арене», и решение это оказалось правильным.

Обе команды сумели показать в этой встрече свои лучшие качества, и газон игрокам не мешал. Болельщиков пришло посмотреть этот матч больше 10 тысяч, чему способствовала нормальная билетная программа, и футбол, показанный коллективами, как в весенних матчах, так и во всём чемпионате.

Как и ожидалось, спартаковцы свой состав усилили. К игравшим весной Кутину и Давыдову, добавились Песьяков и Макеев, а Леонтьев и Тимофеев компенсировали потерю из-за дисквалификации Савичева и Самсонова. Насколько можно считать усилением появление в составе Самбу и Нимели, покажет время.

У динамовцев проблем с составом не было. Все сильнейшие вышли в составе, и приняли участие в матче.

Начало матча сложилось в пользу гостей. Они завладели территориальным преимуществом. Скорее всего, это было вызвано тем, что, как бы это не выглядело странно, хозяевам поля нужно было привыкнуть к простору и качеству газона.

Однако уже к десятой минуте игра выровнялась. Нешуточная борьба идёт в центре поля, где обе команды подолгу контролируют мяч, готовя свои атакующие действия. В тоже время у ворот пока «тихо».

На 17-й минуте соперники обменялись уколами. Это были удары со средней дистанции. Однако если «Динамо» силами Зотова в створ попало, и в игру пришлось вступать Песьякову, то спартаковец Тимофеев в ворота не попал.

Через две минуты прекрасную возможность открыть счёт имел Зотов, мяч к которому попал после полуудара Катрича, но Александр с хода пробить не решился и момент был упущен.

В середине первой половины спартаковцы создали свой единственный явный голевой момент в первом тайме. После паса Мелкадзе пяткой, Давыдов сумел вывалиться один на один с Шуниным, и только в последний момент подкат Козлова позволил выбить мяч из-под ноги нападающего. Судья нарушения не зафиксировал, хотя повтор показал, что фол скорее был. К чести спартаковцев, они не очень и протестовали, быстро продолжив игру.

Ответ от динамовцев был скор и опасен, но свои моменты не использовали Панченко и Луценко. К середине тайма было очень заметно, что динамовцы больше комбинируют, а спартаковцы рвутся вперёд индивидуально. В целом же идёт плотная игра, с достаточным количеством нарушений, никто никому не даёт разбежаться. Сил у игроков пока хватает, успевают и игроков прихватывать, и перекрывать опасные направления атак.

На 38-й минуте очередной момент открыть счёт упускают динамовцы. Темников пролетел по левому краю, сильно прострелил вдоль ворот, но Луценко, как показалось «спижонил», пытаясь переправить мяч в ворота пяткой, а Катрич элементарно не попал в ворота.

То, что после первого тайма на табло 0:0, выглядит несколько нелогично. Однако футбол мы видим достойный дерби, атакующий, зрелищный. «Спартак-2» больше контролирует мяч, но выгоды из этого извлечь не может. Быстрая мобильная игра «Динамо» выглядит острее и опаснее. Бросилось в глаза и то, что в некоторых эпизодах усиление «Спартака-2» выходит ему боком из-за отсутствия взаимопонимания между игроками.

Как обычно, в таких матчах многое могут решить неожиданные действия соперников на стандартах. Именно стандарт и позволил гостям открыть счёт.

После удара Панченко Песьяков вынуждено отбил мяч перед собой, и Хомуха, ликвидируя опасность, выбил футбольный снаряд на угловой. Первая подача Катрича привела к очередному выносу за линию ворот. Второй раз стандарт с угла поля динамовцы разыграли хитрее. Вместо навеса последовал пас Морозову, полуудар-полунавес которого головой замкнул Сапета, воткнув мяч в ворота без шансов для Песьякова. Второй раз в сезоне полузащитнику удаётся поразить ворота московских спартаковцев.

Хозяева поля сразу ринулись сравнивать счёт. Но никак не идёт командная игра, особенно на флангах, где игрока с мячом постоянно встречают по два-три соперника. И всё же Мелкадзе за счёт индивидуальных действий удалось прорваться к воротам Шунина, а по отскочившему мячу сильно пробил Кутин, но голкипер сыграл уверенно, переведя футбольный снаряд за линию ворот. После подачи с угла поля уже Хомуха не смог нанести точный удар из выгодного положения.

А на 69-й минуте спартаковцы чуть не пропустили второй раз. Панченко вывел Бечирая один на один с Песьяковым. Динамовец всё вроде делал правильно, перекидывая мяч через вратаря, но в ворота не попал.

И всё же спартаковцы, стиснув зубы, продолжали гнуть свою линию. Чуть не помог им Хольмен, махнув мимо мяча, тот достался Нимели. Новичок бил зряче в ближний угол, но точность подвела.

Минут за 15 до конца матча динамовцам удалось перевести игру в спокойное русло. Всё чего добиваются спартаковцы, так это нескольких ударов со средней дистанции. И всё же первый тревожный звоночек для динамовцев прозвенел. Давыдов подал с угла поля, Тимофеев находился в центре штрафной один, бил ногой, казалось, наверняка, но удар не получился.

На 84-й минуте положение хозяев поля ещё более ухудшилось: за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Кутин, и их положение казалось безнадёжным.

И закончился бы матч победой динамовцев, но случился очередной стандарт у ворот Шунина, на который пришёл даже Песьяков. Именно вратарь «Спартака-2» отвлёк на себя внимание обороняющихся при подаче Давыдова от левого углового флажка. Пас дошёл до Мелкадзе, и Георгию из-под Морозова удалось точно направить мяч в сетку. Шла первая компенсированная к матчу минута.

Подводя итоги встречи, можно сказать, что со стороны спартаковцев это «фантастическая концовка встречи, в которой они проявили характер», а для динамовцев — «обиднейшая ничья».

СТАТИСТИКА.

«СПАРТАК-2» (Москва) — «ДИНАМО-МОСКВА» (Москва) — 1:1 (0:0).

Голы: Сапета, 53 — 0:1, Мелкадзе, 90+1 — 1:1.

«СПАРТАК-2»: Песьяков (к) — 4,5, Кутин — 3,5, Хомуха — 4,5, Шанбиев — 4,5 (Сокол, 90+1 — б/о), Макеев — 4, Пантелеев — 4 (Нимели, 68 — 4), Леонтьев — 4, Тимофеев — 4,5, Мелкадзе — 5, Давыдов — 5, Самбу — 4 (Федчук, 60 — 4).

«ДИНАМО»: Шунин (к) — 4,5, Морозов — 3,5, Козлов — 4, Темников — 4, Хольмен — 4, Белоруков — 4,5, Катрич — 4,5 (Маркелов, 80 — б/о), Сапета — 5 (Соснин, 55 — 4), Зотов — 4, Луценко — 3,5 (Бечирай, 64 — 3,5), Панченко — 5.

Судья: Алексей Сухой (Люберцы) — 4

Предупреждения: Кутин, 27 (грубая игра), Мелкадзе, 85 (неспортивное поведение), Давыдов, 90+4 (грубая игра) — Темников, 67 (грубая игра), Бечирай, 89 (грубая игра), Морозов, 90+4 (неспортивное поведение).

Удаление: Кутин, 84 (2ЖК, грубая игра) — нет.

Удары: 7 — 9

В створ: 3 — 2

Штанги, перекладины: 0 — 0

Угловые: 5 — 6

Офсайды: 0 — 0

Голевые моменты: 4 — 4

Нарушения: 15 — 13.

Лучшие игроки матча: Давыдов — Панченко.

19 марта. Москва, стадион «Открытие Арена», 10355 зрителей. +40. Мелкий дождь.