Павел Гусев: Два следующих матча покажут возможности «Факела»

— Команда в сложных погодных условиях смогла проявить мастерство и характер. Я благодарен за это ребятам, — сказал Павел Гусев. — Нам удалось забить два мяча, чего у нас давно не получалось, и прервать серию из шести игр без забитых голов.

Павел Гусев заявил, что матч получился боевым, так как «Сибирь» — хорошо укомплектованная команда.

— «Факел» лучше выглядел в первом тайме. Обе команды играли по одной тактической схеме 5−3−2. Из-за качества поля было много неточных передач, погрешностей в обработке мяча. В середине поля у нас было сочетание Трошечкин-Каюмов-Соловьев, и ребята сыграли достойно, стало больше динамики в развитии атаки. Но часто не хватало последнего паса.

— В паре с нападающим Александром Касьяном вышел Руслан Болов, а в предыдущем домашнем матче играл тандем Касьян-Саталкин. Вы до сих пор проводите ротацию атакующих футболистов?

— Саталкин травмировал голеностоп, пропустил несколько тренировок, поэтому в паре к Касьяну и вышел Болов, хорошо зарекомендовавший себя на последних тренировках.

— Первый гол в ворота «Сибири» забил Максим Осипенко, а ведь он во время зимней паузы собирался покинуть команду.

— Сейчас Максим — игрок основного состава. Своей работой на тренировках он заслужил это место. У нас есть обойма игроков, которые могут заменять друг друга. Например, на подходе к составу Алексей Курилов. Но тут возникли проблемы — двух наших футболистов Сашу Трошечкина и Иванса Лукьяновса вызывают в сборные. Трошечкина — в молодежную сборную России, а Лукьяновса — в национальную команду Латвии. Поэтому ближайшую игру с «Мордовией» в Саранске они пропустят. А это — два игрока из нашей «обоймы».

— В двух ближайших турах «Факел» сыграет с двумя коллективами, выступавшими в прошлом сезоне в премьер-лиге — 26 марта с «Мордовией» в Саранске, а 1 апреля с «Кубанью». Что ожидаете от этого соперничества?

— Матчи будут очень интересными! Надо готовиться к ним серьезно. Оба коллектива имеют очень приличные составы, ребята там очень опытные, и эти встречи во многом покажут реальные возможности «Факела».