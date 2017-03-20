Поле в Ярославле, по сравнению с матчем с «Тосно», лучше не стало, но по весне в ФНЛ хорошо выглядит только синтетика. Поэтому не удивительным стало признание Побегалова на послематчевой пресс-конференции, что он с игроками перед матчем договорился упростить игру, но не до безобразия.

Безобразия и не было. Игра хозяев, практически, без центра поля, конечно, не стала сюрпризом для гостей, но найти ей противоядие хабаровчанам долго не удавалось, как не удавалось найти и предложить в ответ что-то своё. Поэтому и не удивительно, что предпочтительнее в первом тайме смотрелись ярославцы. Они и открыли счёт в матче.

Вратарь волжан Яшин далеко выбил мяч в поле. Земсков поборолся с Дедечко, и не дал тому принять футбольный снаряд, зато головой сыграл Низамутдинов, сумевший продолжить движение мяча вперёд, к штрафной соперника. Последним, также головой, сыграл Митасов, сделавший скидку под удар Земскову. И удар-то у игрока первый раз не получился — он махнул ногой мимо мяча, но зато вторая попытка была успешной, Михаил смог протолкнуть мяч мимо Криворучко в ворота. Можно, конечно, пропущенный гол списать и на ошибку голкипера, но надо учесть, что тот был вынужден, что называется «дёрнуться», на попытку первого удара, а далее просто не успел к мячу.

В принципе, то что «Шинник» забил, и первую половину встречи закончил в свою пользу, была своя закономерность. Контратаки хозяев поля были острее, и очень часто завершались опасными ударами. Вспомним такие в исполнении, хотя бы Гоцука и Низамутдинова.

Было ясно, что гости с таким результатом не смирятся, и будут предпринимать серьёзные попытки изменить ход игры в свою пользу. И начавшаяся вторая половина игры это доказала. Гости прибрали к своим рукам мяч, а с ним и инициативу и территорию.

Однако волжан это не смутило, «Шинник» к такой постановке вопроса был готов, и до поры до времени успешно отражал все наскоки соперника. Что-то опасное у ворот ярославцев возникало, разве что, со стандартов.

Вспоминается эпизод с участием Калинского и Астафьева. Первый доставил мяч в штрафную со стандарта, а второй пробил головой, но Яшин занял правильную позицию, и футбольный снаряд прилетел к нему в руки.

Видя, что впереди по-прежнему «скучно», тренер хабаровчан Гордеев выпустил на поле Кобялко, доведя количество нападающих своей команды до четырёх, решив взять ярославцев хоть не умением, так числом.

На какое-то время это им удалось. Армейцы зажали волжан у своей штрафной, те в основном отбивались, у них никак не получалось выбежать в контратаку, мяч перестал задерживаться в их ногах.

Однако и тренер хозяев поля «недаром ест свой хлеб», произведя свои замены, он насытил середину поля свежими игроками, что позволило отодвинуть игру от своих ворот, и начать нагружать оборону гостей.

Отличную подачу с угла поля выполнил Лаук, но Чистяков в падении не попал в ворота. Далее последовала опасная контратака в исполнении волжан. Низамутдинов в центре поля один в один обыграл защитника Хабаровска, катнул мяч на фланг Лауку, тот ворвался в штрафную, попытался заработать пенальти, но быстро поняв тщетность своих намерений, прострелил вдоль ворот. Митасов совсем немного не успел замкнуть эту передачу.

На последних минутах игры у ярославцев на поле появился Цховребов. Этим волжане закончили сооружение в обороне некоего «забора», страхующего от последнего навала хабаровчан.

И всё же возможность сравнять счёт у армейцев в концовке игры была. Корян выполнил отличную передачу с угла поля, а пришедший в штрафную Криворучко имел прекрасную возможность точно пробить головой по воротам, но мяч улетел выше ворот.

Подводя итоги можно сказать, что ярославцы быстрее приспособились к условиям проведения матча, выбрали подходящую тактику. Открыв счёт в первом тайме, они сознательно отошли на свою половину поля, внимательно оборонялись, и периодически «жалили» хабаровчан контратаками. Армейцы же каких-то весомых доводов в свою пользу так за весь матч и не привели.

СТАТИСТИКА.

«ШИННИК» (Ярославль) — «СКА-ХАБАРОВСК» (Хабаровск) — 1:0 (1:0).

Гол: Земсков, 34.

«ШИННИК»: Яшин — 4,5, Царикаев — 4,5, Ятченко — 4,5 (Цховребов, 89 — б/о), Евсеев — 4,5, Гоцук — 4,5, Чистяков — 4,5, Митасов — 4,5, Земсков — 4,5 (Дзахов, 80 — 4), Султонов — 4 (Лаук, 73 — 4), Нетфуллин — 4, Низамутдинов (к) — 4,5 (Подоляк, 90+3 — б/о).

«СКА-ХАБАРОВСК»: Криворучко — 4, Киреев — 4, Микуцкис (к) — 4, Иванов — 3,5, Друзин — 3,5, Дедечко — 3,5, Карасёв — 3,5 (Калинский, 46 — 4), Астафьев — 3,5 (Кобялко, 63 — 3,5), Рылов — 3,5 (Казанков, 46 — 3,5), Корян — 4, Булия — 3.

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург) — 4,5

Предупреждения: Ятченко, 12 (грубая игра), Земсков, 55 (грубая игра) — Астафьев, 18 (грубая игра), Друзин, 59 (неспортивное поведение).

Удаление: нет — нет.

Удары: 10 — 10

В створ: 5 — 4

Штанги: 0 — 0

Угловые: 6 — 8

Офсайды: 0 — 0

Фолы: 15 — 17

Голевые моменты: 4 — 2.

Лучшие игроки матча: Низамутдинов — Корян.

19 марта. Ярославль, стадион «Шинник». 1000 зрителей. +30. Пасмурно.