«Шинник» — «СКА-Хабаровск». Простенько, но достойно
Начало второго этапа для ярославского «Шинника» выглядело грозно. Сначала был матч с «Тосно». Затем поединок с непростым «Тамбовом». Теперь в Ярославль пожаловали хабаровские армейцы, тоже не последняя команда в нашем первенстве. И волжане сумели в этих встречах одержать две победы и одну игру свели вничью.
Поле в Ярославле, по сравнению с матчем с «Тосно», лучше не стало, но по весне в ФНЛ хорошо выглядит только синтетика. Поэтому не удивительным стало признание Побегалова на послематчевой
Безобразия и не было. Игра хозяев, практически, без центра поля, конечно, не стала сюрпризом для гостей, но найти ей противоядие хабаровчанам долго не удавалось, как не удавалось найти и предложить в ответ
Вратарь волжан Яшин далеко выбил мяч в поле. Земсков поборолся с Дедечко, и не дал тому принять футбольный снаряд, зато головой сыграл Низамутдинов, сумевший продолжить движение мяча вперёд, к штрафной соперника. Последним, также головой, сыграл Митасов, сделавший скидку под удар Земскову. И
В принципе, то что «Шинник» забил, и первую половину встречи закончил в свою пользу, была своя закономерность. Контратаки хозяев поля были острее, и очень часто завершались опасными ударами. Вспомним такие в исполнении, хотя бы Гоцука и Низамутдинова.
Было ясно, что гости с таким результатом не смирятся, и будут предпринимать серьёзные попытки изменить ход игры в свою пользу. И начавшаяся вторая половина игры это доказала. Гости прибрали к своим рукам мяч, а с ним и инициативу и территорию.
Однако волжан это не смутило, «Шинник» к такой постановке вопроса был готов, и до поры до времени успешно отражал все наскоки соперника.
Вспоминается эпизод с участием Калинского и Астафьева. Первый доставил мяч в штрафную со стандарта, а второй пробил головой, но Яшин занял правильную позицию, и футбольный снаряд прилетел к нему в руки.
Видя, что впереди
На
Однако и тренер хозяев поля «недаром ест свой хлеб», произведя свои замены, он насытил середину поля свежими игроками, что позволило отодвинуть игру от своих ворот, и начать нагружать оборону гостей.
Отличную подачу с угла поля выполнил Лаук, но Чистяков в падении не попал в ворота. Далее последовала опасная контратака в исполнении волжан. Низамутдинов в центре поля один в один обыграл защитника Хабаровска, катнул мяч на фланг Лауку, тот ворвался в штрафную, попытался заработать пенальти, но быстро поняв тщетность своих намерений, прострелил вдоль ворот. Митасов совсем немного не успел замкнуть эту передачу.
На последних минутах игры у ярославцев на поле появился Цховребов. Этим волжане закончили сооружение в обороне некоего «забора», страхующего от последнего навала хабаровчан.
И всё же возможность сравнять счёт у армейцев в концовке игры была. Корян выполнил отличную передачу с угла поля, а пришедший в штрафную Криворучко имел прекрасную возможность точно пробить головой по воротам, но мяч улетел выше ворот.
Подводя итоги можно сказать, что ярославцы быстрее приспособились к условиям проведения матча, выбрали подходящую тактику. Открыв счёт в первом тайме, они сознательно отошли на свою половину поля, внимательно оборонялись, и периодически «жалили» хабаровчан контратаками. Армейцы же
СТАТИСТИКА.
«ШИННИК» (Ярославль) — «СКА-ХАБАРОВСК» (Хабаровск) — 1:0 (1:0).
Гол: Земсков, 34.
«ШИННИК»: Яшин — 4,5, Царикаев — 4,5, Ятченко — 4,5 (Цховребов, 89 — б/о), Евсеев — 4,5, Гоцук — 4,5, Чистяков — 4,5, Митасов — 4,5, Земсков — 4,5 (Дзахов, 80 — 4), Султонов — 4 (Лаук, 73 — 4), Нетфуллин — 4, Низамутдинов (к) — 4,5 (Подоляк, 90+3 — б/о).
«СКА-ХАБАРОВСК»: Криворучко — 4, Киреев — 4, Микуцкис (к) — 4, Иванов — 3,5, Друзин — 3,5, Дедечко — 3,5, Карасёв — 3,5 (Калинский, 46 — 4), Астафьев — 3,5 (Кобялко, 63 — 3,5), Рылов — 3,5 (Казанков, 46 — 3,5), Корян — 4, Булия — 3.
Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург) — 4,5
Предупреждения: Ятченко, 12 (грубая игра), Земсков, 55 (грубая игра) — Астафьев, 18 (грубая игра), Друзин, 59 (неспортивное поведение).
Удаление: нет — нет.
Удары: 10 — 10
В створ: 5 — 4
Штанги: 0 — 0
Угловые: 6 — 8
Офсайды: 0 — 0
Фолы: 15 — 17
Голевые моменты: 4 — 2.
Лучшие игроки матча: Низамутдинов — Корян.
19 марта. Ярославль, стадион «Шинник». 1000 зрителей. +30. Пасмурно.
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