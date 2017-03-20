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20 марта 2017, 10:28 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Матч 28-го тура ФНЛ «Тамбов» — «Енисей» перенесен на 27 марта и пройдет в Химках

МОСКВА, 20 мар — Р-Спорт. Матч 28-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между «Тамбовом» и «Енисеем» перенесен на 27 марта и пройдет на стадионе «Родина» в Химках, сообщается на официальном сайте красноярского клуба.

Причиной переноса стала «невозможность проведения матча на тамбовском стадионе «Спартак».

«Тамбов» после 27 матчей с 36 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Енисей» располагается строчкой выше, набрав на два балла больше.

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