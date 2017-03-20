Причиной переноса стала «невозможность проведения матча на тамбовском стадионе «Спартак».

«Тамбов» после 27 матчей с 36 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Енисей» располагается строчкой выше, набрав на два балла больше.