Матч 28-го тура ФНЛ «Тамбов» — «Енисей» перенесен на 27 марта и пройдет в Химках
МОСКВА, 20 мар —
Р-Спорт. Матч 28-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между «Тамбовом» и «Енисеем» перенесен на 27 марта и пройдет на стадионе «Родина» в Химках, сообщается на официальном сайте красноярского клуба.
Причиной переноса стала «невозможность проведения матча на тамбовском стадионе «Спартак».
«Тамбов» после 27 матчей с 36 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Енисей» располагается строчкой выше, набрав на два балла больше.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter