«Енисей» проиграл «Тосно» и опустился на 7-е место в ФНЛ

Футболисты «Енисея» проиграли «Тосно» из Ленинградской области в рамках 27 тура ФНЛ. Матч прошел 19 марта на поле «Футбол-Арены Енисей» в Красноярске.

Единственный мяч был забит ближе к середине второго тайма — на 55-й минуте Раде Дугалич замкнул подачу со стандарта. Попытки «красно-синих» отыграться не увенчались успехом. В итоге «Енисей» уступил со счетом 0:1.

«Мы прошли подготовку, довольно хорошо смотрелись на сборах, не провели там ни одного плохого матча. Та схема, при которой мы играем сейчас, она работала, была хорошая игра. Сейчас что произошло? Не забиваем. Без этого нет побед. Мы предупреждали ребят, чтобы не фолили, но пропустили гол со стандарта. Считаю, что была равная игра сегодня», — сказал после матча главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов.

Поражение отбросило красноярцев на 7-е место в турнирной таблице ФНЛ. От зоны стыковых матчей «Енисей» теперь отделяют 4 очка.

После возобновления сезона подопечные Тихонова не радуют болельщиков победами. В трех матчах было набрано всего одно очко (0:0 с «Лучом-Энергией»).

Следующий матч «Енисей» сыграет 27 марта на выезде с «Тамбовом», который в таблице идет следом, отставая на два очка. Ближайшая домашняя встреча намечена на 1 апреля, когда красноярцы сыграют со «СКА-Хабаровском».