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20 марта 2017, 3:32 | Футбол: Первый дивизион | PrimaMedia.ru

ФК «Луч-Энергия» сыграл вничью с «Балтикой» в Калининграде

Игра завершилась счетом 0:0.

Владивосток, 20 марта, PrimaMedia.

Ничьей завершилась встреча владивостокского футбольного клуба «Луч-Энергия» с «Балтикой» в рамках 27-го тура первенства ФНЛ. По итогам игры в Калининграде, состоявшейся 19 марта, команды разошлись со счетом 0:0, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ФК.

Матч прошел накануне на стадионе калининградского клуба «Балтика» в 16.00 по московскому времени, главным судьей был Евгений Кукуляк из Калуги.

«В воскресном матче 27-го тура наша команда встречалась в Калининграде с местной “Балтикой”, но одолеть аутсайдера, увы, не сумела: игра завершилась вничью со счетом 0:0. Справедливости ради нужно сказать, что в этом матче наша команда играла заметно сильнее и агрессивнее, чем в поединках с “Енисеем” и “Динамо” и вполне могла увезти из Калининграда победу», — пишет пресс-служба.

Встреча принесла два очка футболистам «Луча», оставив их на десятом месте в турнирной таблице. «Балтика» же опустилась на 20-ю позицию.

Следующая игра «Луча-Энергия» должна состояться 26 марта во Владивостоке с петербургским «Зенит-2».
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