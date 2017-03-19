Нападающий «Мордовии» попал в больницу во время матча с «Кубанью»

«Как сообщил врач “Мордовии” Алексей Мишкин, нападающий Александр Алхазов пришел в себя, находится в больнице, его жизни ничто не угрожает. Сейчас врачи проводят обследование, которое покажет, останется ли Алхазов в Краснодаре или вернется с командой в Саранск», — сообщает пресс-служба «Мордовии» в «Твиттере».