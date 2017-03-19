Нападающий «Мордовии» попал в больницу во время матча с «Кубанью»
Нападающий «Мордовии» Александр Алхазов на 65-й минуте матча 27-го тура ФНЛ против «Кубани» (0:2) получил сильную травму в борьбе в штрафной площади. Форварда со стадиона в больницу увезла скорая помощь. Игрок пришел в себя, и его жизни в данный момент ничего не угрожает.
«Как сообщил врач “Мордовии” Алексей Мишкин, нападающий Александр Алхазов пришел в себя, находится в больнице, его жизни ничто не угрожает. Сейчас врачи проводят обследование, которое покажет, останется ли Алхазов в Краснодаре или вернется с командой в Саранск», — сообщает
Главные тренеры
|Николай Южанин
|Андрей Семин
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter