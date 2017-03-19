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19 марта 2017, 20:56 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

Нападающий «Мордовии» попал в больницу во время матча с «Кубанью»

Нападающий «Мордовии» Александр Алхазов на 65-й минуте матча 27-го тура ФНЛ против «Кубани» (0:2) получил сильную травму в борьбе в штрафной площади. Форварда со стадиона в больницу увезла скорая помощь. Игрок пришел в себя, и его жизни в данный момент ничего не угрожает.

«Как сообщил врач “Мордовии” Алексей Мишкин, нападающий Александр Алхазов пришел в себя, находится в больнице, его жизни ничто не угрожает. Сейчас врачи проводят обследование, которое покажет, останется ли Алхазов в Краснодаре или вернется с командой в Саранск», — сообщает пресс-служба «Мордовии» в «Твиттере».

19.03.2017 18:00 Зрители 2415 основной раунд: 27-й тур Кубань
Кубань 2:0 Мордовия
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Николай Южанин Андрей Семин
Голы
14′ Владимир Обухов 20
18′ Никита Маляров 10
Составы
Юрий Дюпин 22
Сергей Бендзь 26
Азат Байрыев 28
Роман Бугаев 43
78′ 90+1′ Денис Якуба 73
Никита Маляров 10
Алексей Гай 19
84′ Николай Марков 18
Игорь Пономарев 95
90′ Владимир Лобкарев 77
Максим Майрович 83
89′ Олег Алейник 8
Игорь Коновалов 72
87′ Владимир Обухов 20
Артем Щадин 71
28 Артем Леонов
4 Даниил Чалов
13 Алан Багаев
19 Евгений Осипов
23 Руслан Навлетов
7 Александр Дегтярев
11 Павел Игнатович 17′
29 Александр Кренделев
9 Иван II Лукьянов 71′
94 Станислав Захарченко
10 Армен Амбарцумян 81′
24 Андрей Пазин
33 Александр Алхазов 65′
95 Илья Петров 90+1′
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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