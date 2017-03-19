«Кубань» выиграла у «Мордовии», «Факел» был сильнее «Сибири»
В матче 27-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Кубань» в Краснодаре одержала победу со счётом 2:0 над саранской «Мордовией».
На 15-й минуте Владимир Обухов счёт открыл, а через несколько минут окончательный результат установил Никита Маляров, реализовавший пенальти. В компенсированное ко второму тайму время у хозяев поля был удалён Денис Якуба, получивший вторую жёлтую карточку.
«Факел» в Воронеже со счётом 2:0 обыграл «Сибирь» из Новосибирска. На 22-й минуте Максим Осипенко счёт открыл, а в концовке отличился Никита Саталкин.
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