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19 марта 2017, 20:27 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Кубань» выиграла у «Мордовии», «Факел» был сильнее «Сибири»

В матче 27-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Кубань» в Краснодаре одержала победу со счётом 2:0 над саранской «Мордовией».

На 15-й минуте Владимир Обухов счёт открыл, а через несколько минут окончательный результат установил Никита Маляров, реализовавший пенальти. В компенсированное ко второму тайму время у хозяев поля был удалён Денис Якуба, получивший вторую жёлтую карточку.

«Факел» в Воронеже со счётом 2:0 обыграл «Сибирь» из Новосибирска. На 22-й минуте Максим Осипенко счёт открыл, а в концовке отличился Никита Саталкин.

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