Мелкадзе спасает «Спартак-2»
Под самый занавес матча с «Динамо» «Спартак-2», игравший в меньшинстве, сумел отыграться.
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Видимо, что-то случилось...
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РЕКОРД ПОСЕЩАЕМОСТИ «СПАРТАКА-2»
Россия готовится к чемпионату мира в целом и к Кубку конфедераций в частности. В Тушино около «Открытие Арены», где и пройдут матчи обоих турниров, добавляются новые объекты необходимой стадионной инфраструктуры. Достраивают и стадион «Динамо», который, впрочем, не примет матчи двух крупных турниров.
Перестройка идет не только на стадионах, но и в обеих командах. «Спартак-2» недавно возглавил Дмитрий Гунько, а динамовцы еще с прошлой осени делают капитальный ремонт команды и строят надежную лестницу для подъема на верхний этаж — элитное жилье, в котором они провели всю жизнь.
Пока неплохо получается у обоих клубов.
Гунько заявлял, что приобретенные зимой легионеры появятся на поле, когда будут к этому готовы — форсировать ситуацию он не собирается. Идриса Самбу, похоже, действительно готов, и произвел неплохое впечатление. Когда динамовцы, казалось, приноровились к его игре в атаке слева, он тут же переместился на другой фланг.
Дух старейшего дерби России? Конечно же, он присутствовал, и прежде всего потому, что на матч пришли более десяти тысяч зрителей, установив рекорд «Спартака-2». Небольшая в начале игры группа болельщиков «Динамо» (у зрителей возникли проблемы с проходом на арену) вскоре стала более многочисленной и сектор заполнился.
Тех, кто переживал за хозяев, было намного больше. Фанатская трибуна «Спартака» освистала Александра Зотова,
САПЕТА ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ, ПРАЗДНУЯ ВЗЯТИЕ ВОРОТ
Команды исправно организовывали выходы нападающих к воротам — динамовцы чаще передачами с флангов, хозяева — прорывами через центр и пасами на Мелкадзе и Давыдова. В одном из таких эпизодов первого тайма Давыдов в борьбе с двумя защитниками упал в штрафной, но с трибуны нарушение очевидным не выглядело. До перерыва счет соперникам открыть не удалось, но во втором тайме Сапета выполнил обещание и забил гол, причем сделал это, как и в матче первого круга, на 53-й минуте! После подачи углового Морозов сбросил мяч на Сапету, и тот, не испытывая серьезного сопротивления, головой отправил мяч в ворота Песьякова. Автору гола сразу же пришлось покинуть поле — празднуя взятие ворот, он получил травму.
У хозяев был очень похожий момент — подача с углового, скидка, удар Хомухи, но, в отличие от Сапеты, спартаковец в ворота не попал. А спустя несколько минут за Песьякова стало страшно — Темников, пытаясь достать мяч, который перехватывал голкипер, на полной скорости врезался в него коленом. К счастью, все обошлось, хотя врачам пришлось изрядно поколдовать над Песьяковым.
И ВНОВЬ УГЛОВОЙ…
Динамовцы, ведя в счете, предпочли отдать мяч хозяевам. Прессинга не стало меньше, чем в первом тайме, но включали его
Если не считать забитого мяча, то самый опасный момент во втором тайме был у Тимофеева, и снова — после розыгрыша углового удара. Спартаковец оказался совершенно один в районе одиннадцатиметровой отметки, но не смог попасть в ворота. Зато «Динамо» усилиями Панченко организовывало контратаки — могли отличиться Темников и Катрич.
Кутин получил вторую карточку за грубую игру и за несколько минут до конца матча покинул поле. Казалось, теперь динамовцам и все карты в руки, но — опять угловой, и спартаковцы бьют почти без сопротивления. Мелкадзе выпрыгнул на подачу и сравнял счет — 1:1. Финальным и неизбежным кирпичиком в здании дерби стала стычка между Морозовым и Давыдовым, в которой оба получили по предупреждению.
«Спартак-2» ушел от поражения в компенсированное время, что характеризует команду как волевую. «Динамо» же — на верном пути в премьер-лигу: у команды есть игра, есть опытные исполнители во всех линиях, и, как следствие, есть результат. Осенью закончится строительство стадиона, и к тому времени перестройка команды, без сомнения, тоже будет завершена.
БОЛЕЛЬЩИКИ «ДИНАМО» ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ СЕРГЕЯ ГИМАЕВА НА МАТЧЕ СО «СПАРТАКОМ-2»
Фанаты футбольного «Динамо» выразили соболезнования в адрес Сергея Гимаева. На секторе болельщиков
Андрей МУРНИК, Ярослав СУСОВ
с «Открытие Арены».
|19.03.2017 16:00
|Зрители 10355
|основной раунд: 27-й тур
|Открытие Арена
|Дмитрий Гунько
|Юрий Калитвинцев
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|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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