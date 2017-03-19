Мелкадзе спасает «Спартак-2»

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РЕКОРД ПОСЕЩАЕМОСТИ «СПАРТАКА-2»

Россия готовится к чемпионату мира в целом и к Кубку конфедераций в частности. В Тушино около «Открытие Арены», где и пройдут матчи обоих турниров, добавляются новые объекты необходимой стадионной инфраструктуры. Достраивают и стадион «Динамо», который, впрочем, не примет матчи двух крупных турниров.

Перестройка идет не только на стадионах, но и в обеих командах. «Спартак-2» недавно возглавил Дмитрий Гунько, а динамовцы еще с прошлой осени делают капитальный ремонт команды и строят надежную лестницу для подъема на верхний этаж — элитное жилье, в котором они провели всю жизнь.

Пока неплохо получается у обоих клубов. Бело-голубые лидируют в турнирной таблице. «Спартак-2» безболезненно пережил смену тренера. Единственное, что пока не удается — полноценно заменить ушедшего в «Уфу» защитника Пуцко. Щербаков в матче с «Енисеем» выглядел неважно, но и заменивший его в матче с «Динамо» Макеев сыграл ненамного лучше — за первую половину тайма бело-голубые дважды прорывались к воротам спартаковцев после его ошибок.

Гунько заявлял, что приобретенные зимой легионеры появятся на поле, когда будут к этому готовы — форсировать ситуацию он не собирается. Идриса Самбу, похоже, действительно готов, и произвел неплохое впечатление. Когда динамовцы, казалось, приноровились к его игре в атаке слева, он тут же переместился на другой фланг.

Дух старейшего дерби России? Конечно же, он присутствовал, и прежде всего потому, что на матч пришли более десяти тысяч зрителей, установив рекорд «Спартака-2». Небольшая в начале игры группа болельщиков «Динамо» (у зрителей возникли проблемы с проходом на арену) вскоре стала более многочисленной и сектор заполнился.

Тех, кто переживал за хозяев, было намного больше. Фанатская трибуна «Спартака» освистала Александра Зотова, экс-полузащитника красно-белых, ныне выступающего за «Динамо», а болельщики гостей особенно оживленно реагировали на действия Кирилла Панченко.

САПЕТА ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ, ПРАЗДНУЯ ВЗЯТИЕ ВОРОТ

Команды исправно организовывали выходы нападающих к воротам — динамовцы чаще передачами с флангов, хозяева — прорывами через центр и пасами на Мелкадзе и Давыдова. В одном из таких эпизодов первого тайма Давыдов в борьбе с двумя защитниками упал в штрафной, но с трибуны нарушение очевидным не выглядело. До перерыва счет соперникам открыть не удалось, но во втором тайме Сапета выполнил обещание и забил гол, причем сделал это, как и в матче первого круга, на 53-й минуте! После подачи углового Морозов сбросил мяч на Сапету, и тот, не испытывая серьезного сопротивления, головой отправил мяч в ворота Песьякова. Автору гола сразу же пришлось покинуть поле — празднуя взятие ворот, он получил травму.

У хозяев был очень похожий момент — подача с углового, скидка, удар Хомухи, но, в отличие от Сапеты, спартаковец в ворота не попал. А спустя несколько минут за Песьякова стало страшно — Темников, пытаясь достать мяч, который перехватывал голкипер, на полной скорости врезался в него коленом. К счастью, все обошлось, хотя врачам пришлось изрядно поколдовать над Песьяковым.

И ВНОВЬ УГЛОВОЙ…

Динамовцы, ведя в счете, предпочли отдать мяч хозяевам. Прессинга не стало меньше, чем в первом тайме, но включали его бело-голубые преимущественно на своей половине поля. Оттого и опасные моменты в исполнении «Спартака-2» участились, но к голу так и не привели — то справлялся Шунин, то мяч летел мимо ворот.

Если не считать забитого мяча, то самый опасный момент во втором тайме был у Тимофеева, и снова — после розыгрыша углового удара. Спартаковец оказался совершенно один в районе одиннадцатиметровой отметки, но не смог попасть в ворота. Зато «Динамо» усилиями Панченко организовывало контратаки — могли отличиться Темников и Катрич.

Кутин получил вторую карточку за грубую игру и за несколько минут до конца матча покинул поле. Казалось, теперь динамовцам и все карты в руки, но — опять угловой, и спартаковцы бьют почти без сопротивления. Мелкадзе выпрыгнул на подачу и сравнял счет — 1:1. Финальным и неизбежным кирпичиком в здании дерби стала стычка между Морозовым и Давыдовым, в которой оба получили по предупреждению.

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«Спартак-2» ушел от поражения в компенсированное время, что характеризует команду как волевую. «Динамо» же — на верном пути в премьер-лигу: у команды есть игра, есть опытные исполнители во всех линиях, и, как следствие, есть результат. Осенью закончится строительство стадиона, и к тому времени перестройка команды, без сомнения, тоже будет завершена.

БОЛЕЛЬЩИКИ «ДИНАМО» ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ СЕРГЕЯ ГИМАЕВА НА МАТЧЕ СО «СПАРТАКОМ-2»

Фанаты футбольного «Динамо» выразили соболезнования в адрес Сергея Гимаева. На секторе болельщиков бело-голубых появился баннер с надписью «Гимаев С. Н. Вечная память». Напомним, в субботу во время матча ветеранов хоккея 62-летнему комментатору стало плохо, бригада врачей не смогла его спасти.

Андрей МУРНИК, Ярослав СУСОВ

с «Открытие Арены».