Федун надеется, что футболист «Спартака-2» Самбу вырастет в игрока уровня Промеса

В воскресенье «Спартак-2» в рамках 27-го тура чемпионата Футбольной национальной лиги сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1). 18-летний португалец Самбу, пополнивший состав красно-белых во время зимнего перерыва, вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте. На 68-й минуте на поле появился 18-летний либерийский нападающий Сильванус Нимели — еще одно приобретение «Спартака».

«Получилось настоящее дерби и по накалу, и по игре, пускай второго порядка, но все же дерби. После матча сказал ребятам, что надо играть быстрее. Что касается легионеров, пока рано делать выводы, они только приехали. Самбу похож на Промеса? Надеюсь, что в будущем будет похож», — поделился впечатлениями от игры Федун.

«Я так понимаю, что по посещаемости сегодня был установлен рекорд ФНЛ», — также отметил он. На встрече, которая прошла на стадионе «Открытие-Арена», присутствовали 10300 зрителей.

Промес провел за «Спартак» 74 игры (38 мячей) с августа 2014 года и, согласно неоднократным сообщениям СМИ, вызывает интерес ряда европейских клубов, в частности — английского «Ливерпуля».