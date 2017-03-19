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19 марта 2017, 18:41 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Федун надеется, что футболист «Спартака-2» Самбу вырастет в игрока уровня Промеса

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун надеется, что нападающий второй команды Идриса Самбу в скором времени вырастет в игрока уровня голландца Квинси Промеса. Об этом Федун сказал журналистам.

В воскресенье «Спартак-2» в рамках 27-го тура чемпионата Футбольной национальной лиги сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1). 18-летний португалец Самбу, пополнивший состав красно-белых во время зимнего перерыва, вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте. На 68-й минуте на поле появился 18-летний либерийский нападающий Сильванус Нимели — еще одно приобретение «Спартака».

«Получилось настоящее дерби и по накалу, и по игре, пускай второго порядка, но все же дерби. После матча сказал ребятам, что надо играть быстрее. Что касается легионеров, пока рано делать выводы, они только приехали. Самбу похож на Промеса? Надеюсь, что в будущем будет похож», — поделился впечатлениями от игры Федун.

«Я так понимаю, что по посещаемости сегодня был установлен рекорд ФНЛ», — также отметил он. На встрече, которая прошла на стадионе «Открытие-Арена», присутствовали 10300 зрителей.

Промес провел за «Спартак» 74 игры (38 мячей) с августа 2014 года и, согласно неоднократным сообщениям СМИ, вызывает интерес ряда европейских клубов, в частности — английского «Ливерпуля».

19.03.2017 16:00 Зрители 10355 основной раунд: 27-й тур Открытие Арена
Спартак-2 1:1 Динамо М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дмитрий Гунько Юрий Калитвинцев
Голы
90+1′ Георгий Мелкадзе 37
41 Александр Сапета 53′
Составы
Сергей Песьяков 1
Евгений Макеев 34
27′ 84′ Денис Кутин 64
Иван Хомуха 80
Артем Тимофеев 40
Игорь Леонтьев 52
85′ Георгий Мелкадзе 37
90+1′ Денис Давыдов 69
90′ Шамсиддин Шанбиев 63
Артем Сокол 93
68′ Владислав Пантелеев 83
Сильванус Нимели 66
60′ Идриса Сиди Самбу 49
Артем Федчук 67
1 Антон Шунин
2 Григорий Морозов 90+1′
3 Себастьян Хольмен
11 Иван Темников 67′
12 Дмитрий Белоруков
25 Алексей Козлов
10 Александр Зотов
77 Анатолий Катрич 80′
8 Кирилл Панченко
41 Александр Сапета 55′
23 Антон Соснин
48 Евгений Луценко 64′
21 Фатош Бечирай 89′
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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