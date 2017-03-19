Игрок «Динамо» Сапета получил травму икроножной мышцы в матче ФНЛ со «Спартаком-2»

В воскресенье «Динамо» в гостях сыграло вничью со «Спартаком-2» со счетом 1:1. Единственный гол за бело-голубых забил Сапета, который был заменен на 54-й минуте встречи из-за травмы.

«Сапета после забитого мяча потянул икроножную мышцу. Что именно и насколько он выбыл, сказать не могу, будет обследование. Ташаев не попал в заявку по спортивному принципу. Рыков скоро должен приступить к тренировкам в общей группе», — сказал Калитвинцев.

27-летний полузащитник провел за «Динамо» 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и заработал шесть желтых карточек.