Игрок «Динамо» Сапета получил травму икроножной мышцы в матче ФНЛ со «Спартаком-2»
МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Полузащитник московского клуба «Динамо» Александр Сапета получил травму в матче 27-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со «Спартаком-2». Об этом на послематчевой пресс- конференции рассказал главный тренер
бело-голубых Юрий Калитвинцев.
В воскресенье «Динамо» в гостях сыграло вничью со «Спартаком-2» со счетом 1:1. Единственный гол за
«Сапета после забитого мяча потянул икроножную мышцу. Что именно и насколько он выбыл, сказать не могу, будет обследование. Ташаев не попал в заявку по спортивному принципу. Рыков скоро должен приступить к тренировкам в общей группе», — сказал Калитвинцев.
27-летний полузащитник провел за «Динамо» 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и заработал шесть желтых карточек.
|19.03.2017 16:00
|Зрители 10355
|основной раунд: 27-й тур
|Открытие Арена
Главные тренеры
|Дмитрий Гунько
|Юрий Калитвинцев
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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