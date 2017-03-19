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19 марта 2017, 18:26 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Игрок «Динамо» Сапета получил травму икроножной мышцы в матче ФНЛ со «Спартаком-2»

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Полузащитник московского клуба «Динамо» Александр Сапета получил травму в матче 27-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со «Спартаком-2». Об этом на послематчевой пресс- конференции рассказал главный тренер бело-голубых Юрий Калитвинцев.

В воскресенье «Динамо» в гостях сыграло вничью со «Спартаком-2» со счетом 1:1. Единственный гол за бело-голубых забил Сапета, который был заменен на 54-й минуте встречи из-за травмы.

«Сапета после забитого мяча потянул икроножную мышцу. Что именно и насколько он выбыл, сказать не могу, будет обследование. Ташаев не попал в заявку по спортивному принципу. Рыков скоро должен приступить к тренировкам в общей группе», — сказал Калитвинцев.

27-летний полузащитник провел за «Динамо» 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и заработал шесть желтых карточек.

19.03.2017 16:00 Зрители 10355 основной раунд: 27-й тур Открытие Арена
Спартак-2 1:1 Динамо М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дмитрий Гунько Юрий Калитвинцев
Голы
90+1′ Георгий Мелкадзе 37
41 Александр Сапета 53′
Составы
Сергей Песьяков 1
Евгений Макеев 34
27′ 84′ Денис Кутин 64
Иван Хомуха 80
Артем Тимофеев 40
Игорь Леонтьев 52
85′ Георгий Мелкадзе 37
90+1′ Денис Давыдов 69
90′ Шамсиддин Шанбиев 63
Артем Сокол 93
68′ Владислав Пантелеев 83
Сильванус Нимели 66
60′ Идриса Сиди Самбу 49
Артем Федчук 67
1 Антон Шунин
2 Григорий Морозов 90+1′
3 Себастьян Хольмен
11 Иван Темников 67′
12 Дмитрий Белоруков
25 Алексей Козлов
10 Александр Зотов
77 Анатолий Катрич 80′
8 Кирилл Панченко
41 Александр Сапета 55′
23 Антон Соснин
48 Евгений Луценко 64′
21 Фатош Бечирай 89′
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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