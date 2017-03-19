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19 марта 2017, 18:16 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

«Спартак-2» в меньшинстве ушел от поражения в матче первенства ФНЛ с «Динамо»

МОСКВА, 19 мар — Р-Спорт. Футболисты московского «Спартака-2» на последних минутах ушли от поражения в матче 27-го тура первенства ФНЛ со столичным «Динамо».

Футболисты московского Спартака-2 на последних минутах ушли от поражения в матче 27-го тура первенства <span class=error>ФНЛ</span> со столичным Динамо. Увеличить
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Игра, прошедшая в воскресенье в Тушино, завершилась со счетом 1:1. В составе «Динамо» гол забил Александр Сапета (53-я минута). На 84-й за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «красно-белых» Денис Кутин, а в добавленное время второго тайма Георгий Мелкадзе установил окончательный результат.

«Динамо» не проигрывает на протяжении десяти туров и с 59 очками занимает первую строчку в турнирной таблице. «Спартак-2» имеет в своем активе 41 балл и идет пятым.

В параллельном матче 27-го тура калининградская «Балтика» на своем поле разошлась миром с владивостокским «Лучом-Энергией» — 0:0.

19.03.2017 16:00 Зрители 10355 основной раунд: 27-й тур Открытие Арена
Спартак-2 1:1 Динамо М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дмитрий Гунько Юрий Калитвинцев
Голы
90+1′ Георгий Мелкадзе 37
41 Александр Сапета 53′
Составы
Сергей Песьяков 1
Евгений Макеев 34
27′ 84′ Денис Кутин 64
Иван Хомуха 80
Артем Тимофеев 40
Игорь Леонтьев 52
85′ Георгий Мелкадзе 37
90+1′ Денис Давыдов 69
90′ Шамсиддин Шанбиев 63
Артем Сокол 93
68′ Владислав Пантелеев 83
Сильванус Нимели 66
60′ Идриса Сиди Самбу 49
Артем Федчук 67
1 Антон Шунин
2 Григорий Морозов 90+1′
3 Себастьян Хольмен
11 Иван Темников 67′
12 Дмитрий Белоруков
25 Алексей Козлов
10 Александр Зотов
77 Анатолий Катрич 80′
8 Кирилл Панченко
41 Александр Сапета 55′
23 Антон Соснин
48 Евгений Луценко 64′
21 Фатош Бечирай 89′
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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