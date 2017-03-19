«Спартак-2» в меньшинстве ушел от поражения в матче первенства ФНЛ с «Динамо»

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Игра, прошедшая в воскресенье в Тушино, завершилась со счетом 1:1. В составе «Динамо» гол забил Александр Сапета (53-я минута). На 84-й за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «красно-белых» Денис Кутин, а в добавленное время второго тайма Георгий Мелкадзе установил окончательный результат.

«Динамо» не проигрывает на протяжении десяти туров и с 59 очками занимает первую строчку в турнирной таблице. «Спартак-2» имеет в своем активе 41 балл и идет пятым.

В параллельном матче 27-го тура калининградская «Балтика» на своем поле разошлась миром с владивостокским «Лучом-Энергией» — 0:0.