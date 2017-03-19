«Спартак-2» в меньшинстве ушел от поражения в матче первенства ФНЛ с «Динамо»
МОСКВА, 19 мар —
Р-Спорт. Футболисты московского «Спартака-2» на последних минутах ушли от поражения в матче 27-го тура первенства ФНЛ со столичным «Динамо».
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Игра, прошедшая в воскресенье в Тушино, завершилась со счетом 1:1. В составе «Динамо» гол забил Александр Сапета (53-я минута). На 84-й за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «красно-белых» Денис Кутин, а в добавленное время второго тайма Георгий Мелкадзе установил окончательный результат.
«Динамо» не проигрывает на протяжении десяти туров и с 59 очками занимает первую строчку в турнирной таблице. «Спартак-2» имеет в своем активе 41 балл и идет пятым.
В параллельном матче 27-го тура калининградская «Балтика» на своем поле разошлась миром с владивостокским «Лучом-Энергией» — 0:0.
|19.03.2017 16:00
|Зрители 10355
|основной раунд: 27-й тур
|Открытие Арена
|Дмитрий Гунько
|Юрий Калитвинцев
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|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
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- Капитан команды
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