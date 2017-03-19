Федун: Матч «Спартака-2» с «Динамо» является маленьким дерби
МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Матчи между московскими «Спартаком-2» и «Динамо» в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) являются маленьким дерби. Такое мнение журналистам высказал владелец красно- белых Леонид Федун.
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«Спартак-2» и «Динамо» сыграют в воскресенье в матче 27-го тура первенства ФНЛ.
«Жду интересной игры,
Встреча пройдет на «Открытие-Арене» и начнется в 16:00 мск. «Динамо» лидирует в таблице с 58 очками. «Спартак-2», который по регламенту не может играть в
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