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19 марта 2017, 15:55 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Федун: Матч «Спартака-2» с «Динамо» является маленьким дерби

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Матчи между московскими «Спартаком-2» и «Динамо» в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) являются маленьким дерби. Такое мнение журналистам высказал владелец красно- белых Леонид Федун.

Команды сыграют в воскресенье в матче 27-го тура первенства ФНЛ. Увеличить
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«Спартак-2» и «Динамо» сыграют в воскресенье в матче 27-го тура первенства ФНЛ.

«Жду интересной игры, все-таки дерби, хоть и маленькое. “Динамо” всегда было для нас принципиальным соперником, и у молодых ребят есть шанс с ними сегодня побороться, — поделился ожиданиями Федун. — Нет турнирной мотивации? Зато есть желание бороться за свой клуб».

Встреча пройдет на «Открытие-Арене» и начнется в 16:00 мск. «Динамо» лидирует в таблице с 58 очками. «Спартак-2», который по регламенту не может играть в премьер-лиге, располагается в зоне стыковых матчей, на 4-м месте с 40 очками.

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