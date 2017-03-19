Федун: Матч «Спартака-2» с «Динамо» является маленьким дерби

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«Спартак-2» и «Динамо» сыграют в воскресенье в матче 27-го тура первенства ФНЛ.

«Жду интересной игры, все-таки дерби, хоть и маленькое. “Динамо” всегда было для нас принципиальным соперником, и у молодых ребят есть шанс с ними сегодня побороться, — поделился ожиданиями Федун. — Нет турнирной мотивации? Зато есть желание бороться за свой клуб».