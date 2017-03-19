«Енисей» на своём поле минимально уступил «Тосно»
«Енисей» на домашнем поле потерпел минимальное поражение от «Тосно» в матче 27-го тура Футбольной национальной лиги.
Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Футбол-арена Енисей» и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Дмитрия Парфёнова.
Единственный мяч в начале второй половины игры забил защитник гостей Раде Дугалич.
«Енисей» (38 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, «Тосно» (54) продолжает идти на второй позиции.
|19.03.2017 13:00
|основной раунд: 27-й тур
|Манеж Футбол-Арена Енисей
Главные тренеры
|Андрей Тихонов
|Дмитрий Парфенов
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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