«Енисей» на своём поле минимально уступил «Тосно»

Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Футбол-арена Енисей» и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Дмитрия Парфёнова.



Единственный мяч в начале второй половины игры забил защитник гостей Раде Дугалич.



«Енисей» (38 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, «Тосно» (54) продолжает идти на второй позиции.