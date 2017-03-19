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19 марта 2017, 15:11 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Енисей» на своём поле минимально уступил «Тосно»

«Енисей» на домашнем поле потерпел минимальное поражение от «Тосно» в матче 27-го тура Футбольной национальной лиги.

Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Футбол-арена Енисей» и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Дмитрия Парфёнова.

Единственный мяч в начале второй половины игры забил защитник гостей Раде Дугалич.

«Енисей» (38 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, «Тосно» (54) продолжает идти на второй позиции.

19.03.2017 13:00 основной раунд: 27-й тур Манеж Футбол-Арена Енисей
Енисей 0:1 Тосно
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Андрей Тихонов Дмитрий Парфенов
Голы
26 Раде Дугалич 55′
Составы
Михаил Опарин 25
49′ Валерий Кичин 2
Илья Гультяев 33
86′ Азер Алиев 7
Владимир Камеш 8
Егор Иванов 21
Олег Ланин 64
90′ Никита Чернов 91
Росен Колев 15
52′ 89′ Александр Харитонов 83
Никита Чичерин 44
76′ Артур Саркисов 11
Михаил Комков 10
67′ Артур Малоян 38
Андрей Козлов 9
22 Артур Нигматуллин
8 Сергей Сухарев 86′
25 Андрей Буйволов
26 Раде Дугалич
9 Рустем Мухаметшин 90′
18 Младен Кашчелан 84′
70 Дмитрий Богаев
11 Александр I Макаров 88′
57 Руслан Абазов
88 Максим Палиенко 63′
86 Григорий Чиркин
48 Александр Кутьин 46′ 33′
76 Павел Киреенко
75 Артем Милевский 69′
21 Вагиз Галиулин
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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