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19 марта 2017, 14:47 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Факел» провел тренировку в преддверии матча с «Сибирью»

18 марта футболисты «Факела» провели заключительную тренировку в преддверии матча с новосибирской «Сибирью» в рамках 27 тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2016−2017 гг.

На одном из натуральных полей базы в Тенистом подопечные Павла Гусева приняли участие в традиционном предыгровом занятии, которое длилось 45 минут и включило в себя разминку, растяжку, прыжковую работу и совершенствование игровых взаимодействий. Вечером игроков ждало также теоретическое занятие.

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