«Факел» провел тренировку в преддверии матча с «Сибирью»

На одном из натуральных полей базы в Тенистом подопечные Павла Гусева приняли участие в традиционном предыгровом занятии, которое длилось 45 минут и включило в себя разминку, растяжку, прыжковую работу и совершенствование игровых взаимодействий. Вечером игроков ждало также теоретическое занятие.