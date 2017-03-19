«Факел» провел тренировку в преддверии матча с «Сибирью»
18 марта футболисты «Факела» провели заключительную тренировку в преддверии матча с новосибирской «Сибирью» в рамках 27 тура
ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2016−2017 гг.
На одном из натуральных полей базы в Тенистом подопечные Павла Гусева приняли участие в традиционном предыгровом занятии, которое длилось 45 минут и включило в себя разминку, растяжку, прыжковую работу и совершенствование игровых взаимодействий. Вечером игроков ждало также теоретическое занятие.
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