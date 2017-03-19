«Тамбов» вдесятером отстоял ничью в гостевом матче с «Тюменью»
В матче 27-го тура первенства Футбольной национальной лиги на стадионе «Геолог» местная «Тюмень» принимала «Тамбов».
Забитыми мячами команды зрителей не порадовали, сыграв вничью 0:0.
При этом «Тамбов» в конце первого тайма остался вдесятером — на 43-й минуте прямую красную карточку получил Денис Поярков.
В таблице ФНЛ «Тюмень» (34 очка) располагается на 10-й строчке, а «Тамбов» (36) занимает восьмое место.
Главные тренеры
|Александр Ивченко
|Андрей Талалаев
Составы
|
|
Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
Судьи
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter