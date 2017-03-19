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19 марта 2017, 14:12 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Тамбов» вдесятером отстоял ничью в гостевом матче с «Тюменью»

В матче 27-го тура первенства Футбольной национальной лиги на стадионе «Геолог» местная «Тюмень» принимала «Тамбов».

Забитыми мячами команды зрителей не порадовали, сыграв вничью 0:0.

При этом «Тамбов» в конце первого тайма остался вдесятером — на 43-й минуте прямую красную карточку получил Денис Поярков.

В таблице ФНЛ «Тюмень» (34 очка) располагается на 10-й строчке, а «Тамбов» (36) занимает восьмое место.

19.03.2017 12:00 основной раунд: 27-й тур Геолог
Тюмень 0:0 Тамбов
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Ивченко Андрей Талалаев
Составы
Артем Смирнов 53
Камалутдин Ахмедов 3
75′ Дмитрий Гузь 28
Павел Маслов 29
Данил Кленкин 4
Иван Чудин 8
Хасан Мамтов 9
Андреа Чуканов 37
45′ Павел Шакуро 90
Алексей Шляпкин 13
46′ Андрей Павленко 7
69′ Владимир Лешонок 18
78′ Никита Теленков 24
Артур Рябокобыленко 5
21 Денис Вавилин
2 Алексей Рыбин
4 Евгений Овсиенко 45+1′
29 Александр Горбатюк
96 Марат Быстров
25 Денис Поярков 43′
30 Максим Трусевич 11′
6 Валерий Сорокин 54′
7 Олег Чернышов
11 Сергей Шевчук 89′
20 Александр Столяренко
15 Андрей Часовских 83′
99 Александр Алумона 84′
90 Артем Делькин 72′
70 Андрей Мурнин
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 1
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Первого дивизиона

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