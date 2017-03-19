Александр Кутьин: Я всегда брал номер, которого у меня прежде не было

— Я уже знаю из предыдущих бесед с футболистами, что игроки выбирают любимый номер. В чём тайна Вашего числа 48?

— Когда я в первый раз пришёл в профессиональную команду и подписал свой первый контракт, то президент клуба отдал мне свой номер. Сказал: «Я под этим номером играл». А мне было тогда лет 18, так что я не выбирал сам. А потом, когда я переходил в другую команду и вновь вставал вопрос о выборе номера, то я всегда брал номер, которого у меня прежде не было. Всегда брал новый номер. И когда я пришёл в тульский «Арсенал», то решил взять номер 48, потому что это номер моего региона — родной Липецкой области.