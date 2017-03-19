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19 марта 2017, 12:54 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Александр Кутьин: Я всегда брал номер, которого у меня прежде не было

Нападающий «Тосно» Александр Кутьин раскрыл секрет своего игрового номера.

— Я уже знаю из предыдущих бесед с футболистами, что игроки выбирают любимый номер. В чём тайна Вашего числа 48?

— Когда я в первый раз пришёл в профессиональную команду и подписал свой первый контракт, то президент клуба отдал мне свой номер. Сказал: «Я под этим номером играл». А мне было тогда лет 18, так что я не выбирал сам. А потом, когда я переходил в другую команду и вновь вставал вопрос о выборе номера, то я всегда брал номер, которого у меня прежде не было. Всегда брал новый номер. И когда я пришёл в тульский «Арсенал», то решил взять номер 48, потому что это номер моего региона — родной Липецкой области.

Тосно
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