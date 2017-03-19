Параллельно, в этот же день, в 17 часов, в ледовом комплексе «Ерофей» состоится финальный поединок Первенства России среди команд Суперлиги по хоккею с мячом, который, в силу своей значимости, так же вызывает повышенный интерес у любителей спорта нашего города.

Руководствуясь здравым смыслом, идя навстречу многочисленным пожеланиям и действуя исключительно в интересах хабаровских болельщиков, футбольный клуб «СКА-Хабаровск» извещает всех любителей спорта о том, что назначенное первоначально на 15 часов 26 марта время начала матча 28-го тура ФОНБЕТ Первенства ФНЛ с участием хабаровских армейцев и ФК «Тюмень», переносится на час раньше — поединок начнётся в 14 часов дня.

Изменения, произведённые согласно дружеской договорённости между клубами «СКА-Хабаровск» и «СКА-Нефтяник», направлены на то, чтобы дать возможность хабаровским поклонникам футбола и хоккея с мячом краевой столицы посетить оба эти спортивные мероприятия. В горячей болельщицкой поддержке в этот день будут нуждаться оба наших клуба, с учётом этого «армейцами» и «нефтяниками» и были выработаны и достигнуты необходимые компромиссы.

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» выражает свою искреннюю признательность руководству ФНЛ, спортивных клубов «СКА-Нефтяник» и ФК «Тюмень» за проявленные понимание, солидарность и поддержку.