— В чем секрет гостей, которые по надежности обороны занимают в ФНЛ третье место?

— Эта команда, как любая южная команда, любит и умеет работать с мячом. Все футболисты техничные, темпераментные, неуступчивые в борьбе. Кроме того, действуют очень компактно, а нападающие и хавбеки подвижны, хорошо бегут и не дают спокойно начинать атаки соперников. Проблемы со спартаковцами из Нальчика в этом году возникли не только у «Зенита-2», их не смогли победить московское «Динамо» и усилившаяся «Балтика». Считаю, мы довольно посредственно провели первый тайм: слишком долго раскачивались. Надо было сразу начинать так, как играли после перерыва. Но еще раз повторю, наш сегодняшний соперник — хорошая команда.

— Моменты у ворот гостей стали возникать чаще, когда «Зенит-2» перестроился на другую тактическую схему, а вы с позиции опорного хавбека переместились на место практически крайнего защитника.

— Мы стали играть более атакующую систему, нельзя было уступать в третьем матче подряд. Здесь немало нюансов. В частности, чаще стали подключаться к атакам центральные защитники. Один из них — Илья Зуев — и сравнял счет. Подобные варианты мы отрабатываем на тренировках. Хорошо, что это сработало. Лучше бы не доводить дело до нервных концовок, но все игры этой весной складываются для нас тяжело.

— Вы организовываете голевые моменты, но в третьем матче подряд процент их реализации невысок. В чем причина?

— Может, еще не в тонусе после зимнего перерыва. В одних моментах везения не хватает, в других — мастерства. Нередко начинаем в завершающей стадии что-то придумывать, а надо сыграть проще и надежнее. Причем, дело не всегда в точности атакующих футболистов, ведь важно, чтобы удобным получился последний или предпоследний пас. В общем, одной причины нет. Скорее, целый комплекс проблем, во всех линиях.

— Одно очко в трех весенних матчах. Наверное, не на такой результат команда рассчитывала?

— Да уж, совсем на иной. С другой стороны, сразу стало понятно, что легких матчей ждать не стоит. Теперь нам предстоит трудный выезд во Владивосток. Однако зона вылета из ФНЛ опасно приблизилась, так что необходимо брать больше очков.