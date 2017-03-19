Давыдов: В матче против «Динамо» не можем подвести болельщиков красно-белых
Нападающий «Спартака-2» Денис Давыдов рассказал о своих ожиданиях перед домашним матчем с «Динамо» в ФНЛ.
Встреча состоится сегодня и пройдёт на стадионе «Открытие Арена».
«Динамо» — принципиальный соперник, игры с которым всегда складываются непросто. А эмоции в том матче в 2015 году, когда забил, были непередаваемыми! Ощущал себя на седьмом небе от счастья. Надеюсь повторить тот успех в сегодняшнем поединке с «Динамо».
Все мысли сейчас об этой встрече. Будем играть при своих трибунах. Надеемся, что соберётся много болельщиков. Мы не можем их подвести. Поэтому приложим все усилия для победы. Настроены взять реванш у «Динамо» за обидное поражение в первом круге. Будем биться до конца", — цитирует Давыдова
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter