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18 марта 2017, 22:07 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Владислав Радимов: Поговорил с Митрофановым об отставке

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов по окончании матча со «Спартаком-Нальчиком» (1:1) в 27-м туре ФНЛ признался, что после предыдущей игры с «Волгарём» (3:4) провёл беседу с генеральным директором сине-бело-голубых Максимом Митрофановым о возможном уходе с поста наставника второй команды «Зенита».

«Сходил к руководству, мне сказали: “Хорош ныть, вытирай сопли и иди работать”. С Максимом Львовичем Митрофановым разговаривал», — приводит слова Радимова «Спорт день за днём».

В матче с «Волгарём» «Зенит-2» сравнял счёт на 91-й минуте, однако уже через минуту астраханская команда забила четвёртый мяч и одержала победу.

18.03.2017 18:00 Зрители 400 основной раунд: 27-й тур МСА Петровский
Зенит-2 1:1 Спартак Нч
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Владислав Радимов Хасанби Биджиев
Голы
88′ Илья Зуев 58
17 Шариф Мухаммад 37′
Нереализованные пенальти
45+1′ К. Погребняк 98
Составы
Егор Бабурин 71
Евгений Чернов 23
Максим Карпов 50
Илья Зуев 58
Юрий Бавин 40
Владислав Сиротов 63
46′ Кирилл Погребняк 98
34′ 51′ Сергей Зуйков 27
Алексей Евсеев 94
61′ Константин Зырянов 18
Даниил Лесовой 64
46′ Андрей Батютин 48
Алексей Исаев 25
73′ Максим Проничев 34
Станислав Крапухин 36
23 Антон Антипов
5 Владислав Семенов
27 Андрей Кузнецов 45+1′
48 Александр Марченко 62′
95 Олег Мурачев
13 Никита Дроздов
70 Сергей Крамаренко
17 Шариф Мухаммад 68′
3 Астемир Соблиров
66 Альберт Богатырев 51′
7 Азамат Гурфов
90 Денис Войнов 70′
14 Алим Каркаев
20 Максим Бойчук 77′
93 Апти Ахъядов
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак Нч
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Зенит-2
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