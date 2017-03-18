Владислав Радимов: Поговорил с Митрофановым об отставке

«Сходил к руководству, мне сказали: “Хорош ныть, вытирай сопли и иди работать”. С Максимом Львовичем Митрофановым разговаривал», — приводит слова Радимова «Спорт день за днём».

В матче с «Волгарём» «Зенит-2» сравнял счёт на 91-й минуте, однако уже через минуту астраханская команда забила четвёртый мяч и одержала победу.