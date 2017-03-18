Владислав Радимов: Поговорил с Митрофановым об отставке
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов по окончании матча со «Спартаком-Нальчиком» (1:1) в 27-м туре ФНЛ признался, что после предыдущей игры с «Волгарём» (3:4) провёл беседу с генеральным директором
сине-бело-голубых Максимом Митрофановым о возможном уходе с поста наставника второй команды «Зенита».
«Сходил к руководству, мне сказали: “Хорош ныть, вытирай сопли и иди работать”. С Максимом Львовичем Митрофановым разговаривал», — приводит слова Радимова «Спорт день за днём».
В матче с «Волгарём» «Зенит-2» сравнял счёт на 91-й минуте, однако уже через минуту астраханская команда забила четвёртый мяч и одержала победу.
|18.03.2017 18:00
|Зрители 400
|основной раунд: 27-й тур
|МСА Петровский
|Зенит-2
|1:1
|Спартак Нч
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Владислав Радимов
|Хасанби Биджиев
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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