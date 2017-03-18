«Зенит-2» и «Спартак-Нальчик» сыграли вничью в матче ФНЛ

Нападающий астраханского «Волгаря», воспитанник «Зенита» Алексей Сутормин, забивший два гола в матче очередного тура ФНЛ против «Зенита-2», поделился своими впечатлениями от игры. В драматичной встрече «Волгарь» одержал победу со счетом 4:3. Один из своих мячей 23-летний Сутормин забил в компенсированное время и принёс своей команде победу.