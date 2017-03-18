«Зенит-2» и «Спартак-Нальчик» сыграли вничью в матче ФНЛ
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/.
Санкт-петербургский «Зенит-2» сыграл вничью со «Спартаком-Нальчиком» со счетом 1:1 в домашнем матче 27-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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В составе хозяев забитым мячом отметился Илья Зуев (88). У проигравших отличился Шариф Мухаммад (37).
В турнирной таблице «Зенит-2» занимает 12-е место, набрав 33 очка, «Спартак-Нальчик» с 30 очками идет 14-м.
«Зенит-2» в следующем матче 26 марта в гостях сыграет с владивостокским «Лучом-Энергией», «Спартак-Нальчик» 22 марта также на выезде встретится с «Тюменью».
|18.03.2017 18:00
|Зрители 400
|основной раунд: 27-й тур
|МСА Петровский
|Зенит-2
|1:1
|Спартак Нч
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Владислав Радимов
|Хасанби Биджиев
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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