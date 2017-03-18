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18 марта 2017, 20:29 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

«Зенит-2» и «Спартак-Нальчик» сыграли вничью в матче ФНЛ

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Санкт-петербургский «Зенит-2» сыграл вничью со «Спартаком-Нальчиком» со счетом 1:1 в домашнем матче 27-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

<em>МОСКВА 18 марта. /ТАСС/. </em><nobr>Санкт-петербургский</nobr> Зенит-2 сыграл вничью со Спартаком-Нальчиком со счетом 1:1 в домашнем матче 27-го тура первенства Футбольной национальной лиги (<span class=error>ФНЛ</span>). Увеличить
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В составе хозяев забитым мячом отметился Илья Зуев (88). У проигравших отличился Шариф Мухаммад (37).

В турнирной таблице «Зенит-2» занимает 12-е место, набрав 33 очка, «Спартак-Нальчик» с 30 очками идет 14-м.

«Зенит-2» в следующем матче 26 марта в гостях сыграет с владивостокским «Лучом-Энергией», «Спартак-Нальчик» 22 марта также на выезде встретится с «Тюменью».

18.03.2017 18:00 Зрители 400 основной раунд: 27-й тур МСА Петровский
Зенит-2 1:1 Спартак Нч
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Владислав Радимов Хасанби Биджиев
Голы
88′ Илья Зуев 58
17 Шариф Мухаммад 37′
Нереализованные пенальти
45+1′ К. Погребняк 98
Составы
Егор Бабурин 71
Евгений Чернов 23
Максим Карпов 50
Илья Зуев 58
Юрий Бавин 40
Владислав Сиротов 63
46′ Кирилл Погребняк 98
34′ 51′ Сергей Зуйков 27
Алексей Евсеев 94
61′ Константин Зырянов 18
Даниил Лесовой 64
46′ Андрей Батютин 48
Алексей Исаев 25
73′ Максим Проничев 34
Станислав Крапухин 36
23 Антон Антипов
5 Владислав Семенов
27 Андрей Кузнецов 45+1′
48 Александр Марченко 62′
95 Олег Мурачев
13 Никита Дроздов
70 Сергей Крамаренко
17 Шариф Мухаммад 68′
3 Астемир Соблиров
66 Альберт Богатырев 51′
7 Азамат Гурфов
90 Денис Войнов 70′
14 Алим Каркаев
20 Максим Бойчук 77′
93 Апти Ахъядов
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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