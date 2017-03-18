Клубы РФПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Волгаря»

«Уже зимой “Ростов” готов был взять футболиста на сборы и сделать по нему конкретное предложение “Волгарю”, однако в последний момент руководство астраханского клуба отказалось отпускать игрока. Летом футболист практически наверняка сменит команду», — рассказал RT источник, знакомый с ситуацией.

«Волгарь» борется за выживание в ФНЛ, и Сутормин является одним из лидеров команды. Интерес со стороны селекционеров клубов РФПЛ усилился после того, как полузащитник отлично проявил себя в матчах кубка ФНЛ, прошедшего в феврале на Кипре, а в туре ФНЛ он забил два мяча в ворота «Зенита-2» и принёс своей команде победу со счётом 4:3. Сутормин является воспитанником академии «Зенита».