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18 марта 2017, 18:25 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Клубы РФПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Волгаря»

Сразу несколько клубов РФПЛ активно интересуются 23-летним атакующим полузащитником астраханского «Волгаря» Алексеем Суторминым.

«Уже зимой “Ростов” готов был взять футболиста на сборы и сделать по нему конкретное предложение “Волгарю”, однако в последний момент руководство астраханского клуба отказалось отпускать игрока. Летом футболист практически наверняка сменит команду», — рассказал RT источник, знакомый с ситуацией.

«Волгарь» борется за выживание в ФНЛ, и Сутормин является одним из лидеров команды. Интерес со стороны селекционеров клубов РФПЛ усилился после того, как полузащитник отлично проявил себя в матчах кубка ФНЛ, прошедшего в феврале на Кипре, а в туре ФНЛ он забил два мяча в ворота «Зенита-2» и принёс своей команде победу со счётом 4:3. Сутормин является воспитанником академии «Зенита».

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Новости Первого дивизиона

Алексей Сутормин: Игра с «Зенитом-2» нас сплотит и сделает сильнее

Нападающий астраханского «Волгаря», воспитанник «Зенита» Алексей Сутормин, забивший два гола в матче очередного тура ФНЛ против «Зенита-2», поделился своими впечатлениями от игры. В драматичной встрече «Волгарь» одержал победу со счетом 4:3. Один из своих мячей 23-летний Сутормин забил в компенсированное время и принёс своей команде победу.
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