Евгений Селезнев: «Кубань» рассчиталась по долгам, все в порядке

— Останетесь в «Карабюкспоре» еще на сезон?

— Пока идет чемпионат, думаю только об этой команде. А что будет летом — посмотрим. Конечно, не откажусь, если будут интересные варианты.

— Кстати, «Кубань» с вами рассчиталась по долгам?

— Да, все в порядке.

— Как легионер вы одним из первых получили приглашение в сборную…

— Очень обрадовался, когда пришел вызов. Это была моя цель. Теперь нужно закрепиться в команде. Два сбора меня не вызывали, так как не было игровой практики. Пока мысли о клубе, а вот начнется сбор в Австрии, тогда уже переключусь на отбор к ЧМ.