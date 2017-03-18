Евгений Селезнев: «Кубань» рассчиталась по долгам, все в порядке
Нападающий «Карабюкспора» Евгений Селезнев отметил в интервью, что пока не знает, останется ли в этом клубе еще на сезон. Также форвард подтвердил, что «Кубань» рассчиталась с ним по долгам.
— Останетесь в «Карабюкспоре» еще на сезон?
— Пока идет чемпионат, думаю только об этой команде. А что будет летом — посмотрим. Конечно, не откажусь, если будут интересные варианты.
— Кстати, «Кубань» с вами рассчиталась по долгам?
— Да, все в порядке.
— Как легионер вы одним из первых получили приглашение в сборную…
— Очень обрадовался, когда пришел вызов. Это была моя цель. Теперь нужно закрепиться в команде. Два сбора меня не вызывали, так как не было игровой практики. Пока мысли о клубе, а вот начнется сбор в Австрии, тогда уже переключусь на отбор к ЧМ.
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