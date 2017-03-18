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18 марта 2017, 9:42 | Футбол: Первый дивизион | Губерния онлайн

«СКА-Хабаровск» сыграет с «Шинником» в Ярославле

Заключительную тренировку перед выездом на матч хабаровчане провели 17 марта.

19 марта «СКА-Хабаровск» сыграет с «Шинником» в Ярославле. Встреча пройдет в рамках тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2016−2017 гг. Судить матч будут специалисты из Санкт-Петербурга. Среди них — Василий Казарцев, Кирилл Большаков и Павел Новиков, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ФК «СКА-Хабаровск».

Перед выездом в Ярославль хабаровские футболисты провели заключительную тренировку. Участие в ней приняли практически все игроки. Занятие не было слишком интенсивным, состояло из практической и теоретической частей.

«Готовимся к игре в Ярославле в штатном режиме. В прошедших двух матчах весенней части первенства ФНЛ команда играла неплохо, но, к сожалению, результат не оправдал наших ожиданий. Естественно, мы рассчитывали на большее и поэтому едем [на выезд] с одной мыслью — взять очки, которые мы недобрали в Хабаровске. Настрой у всех ребят боевой, будем играть только на победу», — отметил капитан команды Александр Димидко.

Игра с «Шинником» начнется в 21:00 по хабаровскому времени, видеотрансляцию организуют на сайте.
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