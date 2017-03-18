«СКА-Хабаровск» сыграет с «Шинником» в Ярославле
Заключительную тренировку перед выездом на матч хабаровчане провели 17 марта.
19 марта «СКА-Хабаровск» сыграет с «Шинником» в Ярославле. Встреча пройдет в рамках тура
Перед выездом в Ярославль хабаровские футболисты провели заключительную тренировку. Участие в ней приняли практически все игроки. Занятие не было слишком интенсивным, состояло из практической и теоретической частей.
«Готовимся к игре в Ярославле в штатном режиме. В прошедших двух матчах весенней части первенства ФНЛ команда играла неплохо, но, к сожалению, результат не оправдал наших ожиданий. Естественно, мы рассчитывали на большее и поэтому едем [на выезд] с одной мыслью — взять очки, которые мы недобрали в Хабаровске. Настрой у всех ребят боевой, будем играть только на победу», — отметил капитан команды Александр Димидко.
Игра с «Шинником» начнется в 21:00 по хабаровскому времени, видеотрансляцию организуют на сайте.
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