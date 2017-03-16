В молодежной сборной России одиннадцать игроков из ФНЛ

Игры пройдут в рамках сбора в Испании с 21 по 29 марта. Всего в список вошли 23 футболиста. Среди них 11 игроков из команд ФНЛ.

Это первый сбор молодежной сборной России нового созыва (игроки не старше 1996 г. р.) под руководством Евгения Бушманова. Наша команда попала в седьмую отборочную группу ЧЕ-2019 U-21 вместе со сборными Сербии, Австрии, Македонии, Армении и Гибралтара. Свой стартовый матч в европейской квалификации россияне проведут 31 августа 2017 года, когда дома померяются силами с Арменией.

Вратарь: Игорь Лещук («Динамо-Москва»), выступающий за «Динамо-2», но попадавший в заявку основной команды на матчи ФОНБЕТ-Первенства России по футболу.

Защитники: Дмитрий Скопинцев («Балтика»), Никита Чернов («Енисей»), Павел Шакуро («Тюмень»), Шамсиддин Шанбиев («Спартак-2»);.

Полузащитники: Максим Кузьмин («Динамо-Москва»), Олег Ланин («Енисей»), Александр Макаров («Тосно»), Александр Трошечкин («Факел»), Денис Якуба («Кубань»), однако выступающий за главную команду в ФОНБЕТ-Первенстве России по футболу.

Нападающий: Георгий Мелкадзе («Спартак-2» Москва).

Это первый сбор молодежной сборной России нового созыва (игроки не старше 1996 г. р.) под руководством Евгения Бушманова. Наша команда попала в седьмую отборочную группу ЧЕ-2019 U-21 вместе со сборными Сербии, Австрии, Македонии, Армении и Гибралтара. Свой стартовый матч в европейской квалификации россияне проведут 31 августа 2017 года, когда дома померяются силами с Арменией.