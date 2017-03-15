Футболист «Кубани» Гогниев дисквалифицирован на два матча

После матча первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между «Кубанью» и «Сибирью» в подтрибунном помещении Гогниев оскорбил судейскую бригаду, и этот момент был отмечен в протоколе инспектора.

«Присутствовал на заседании Гогниев и делегат. Был протокол, в котором отмечено, что Гогниев оскорбил судейскую бригаду в подтрибунном помещении после матча. На заседании он извинился перед арбитрами, те приняли его извинения. За оскорбительное поведение в отношении судей дисквалифицировать Гогниева на два матча», — сказал Григорьянц.

Следующие два матча «Кубань» проведет против саранской «Мордовии» дома 19 марта и нижнекамского «Нефтехимика» 26 марта также на своем поле.