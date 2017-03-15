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15 марта 2017, 15:42 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Футболист «Кубани» Гогниев дисквалифицирован на два матча

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал нападающего краснодарской «Кубани» Спартака Гогниева на два матча за оскорбление судейской бригады. Об этом журналистам сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

После матча первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между «Кубанью» и «Сибирью» в подтрибунном помещении Гогниев оскорбил судейскую бригаду, и этот момент был отмечен в протоколе инспектора.

«Присутствовал на заседании Гогниев и делегат. Был протокол, в котором отмечено, что Гогниев оскорбил судейскую бригаду в подтрибунном помещении после матча. На заседании он извинился перед арбитрами, те приняли его извинения. За оскорбительное поведение в отношении судей дисквалифицировать Гогниева на два матча», — сказал Григорьянц.

Следующие два матча «Кубань» проведет против саранской «Мордовии» дома 19 марта и нижнекамского «Нефтехимика» 26 марта также на своем поле.

12.03.2017 13:00 Зрители 2000 основной раунд: 26-й тур РФЦ Заря
Сибирь 0:0 Кубань
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Сергей Кирсанов Николай Южанин
Составы
Николай Цыган 22
Максим Плопа 3
Михаил Мищенко 25
Руслан Магаль 28
Алексей Гладышев 55
Никита Безлихотнов 11
Евгений Чеботару 37
65′ Томаш Выходил 4
Евгений Качан 6
69′ Максим Андреев 10
Александр Макаренко 8
45′ Гуджа Рухаиа 13
Владимир Азаров 19
53′ Артем Коржунов 77
Роман Беляев 7
22 Юрий Дюпин
18 Николай Марков
26 Сергей Бендзь
28 Азат Байрыев
43 Роман Бугаев
77 Владимир Лобкарев
73 Денис Якуба
8 Олег Алейник
99 Спартак Гогниев 90′
19 Алексей Гай 75′
71 Артем Щадин
20 Владимир Обухов 75′
72 Игорь Коновалов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Андрей Фисенко (Владивосток, Россия)
Обозначения
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Новости Первого дивизиона

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