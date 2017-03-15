Футболист «Кубани» Гогниев дисквалифицирован на два матча
МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал нападающего краснодарской «Кубани» Спартака Гогниева на два матча за оскорбление судейской бригады. Об этом журналистам сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
После матча первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между «Кубанью» и «Сибирью» в подтрибунном помещении Гогниев оскорбил судейскую бригаду, и этот момент был отмечен в протоколе инспектора.
«Присутствовал на заседании Гогниев и делегат. Был протокол, в котором отмечено, что Гогниев оскорбил судейскую бригаду в подтрибунном помещении после матча. На заседании он извинился перед арбитрами, те приняли его извинения. За оскорбительное поведение в отношении судей дисквалифицировать Гогниева на два матча», — сказал Григорьянц.
Следующие два матча «Кубань» проведет против саранской «Мордовии» дома 19 марта и нижнекамского «Нефтехимика» 26 марта также на своем поле.
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|Сергей Кирсанов
|Николай Южанин
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|Главный судья
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