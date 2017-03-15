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15 марта 2017, 12:59 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Четыре игрока «Енисея» вызваны в национальные сборные

В преддверии международных матчей четыре футболиста «Енисея» вызваны в национальные сборные.

Защитник Никита Чернов и полузащитник Олег Ланин отправятся в молодежную сборную России, которую возглавляет Евгений Бушманов. 24-го наша команда встретится с Румынией и 28-го с Норвегией.

Защитник Валерий Кичин вызван в сборную Киргизии на товарищеский матч против Туркменистана 24 марта и отборочную игру Кубка Азии против Макао, которая состоится 28 марта.

Нападающий Артур Саркисов вызван в сборную Армении на матч отборочного турнира на чемпионат мира 2018 против Казахстана. Игра пройдет в Ереване 26 марта.

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