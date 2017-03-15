Защитник воронежского «Факела» попал в сборную 26 тура ФНЛ

Игрок «Факела» Михаил Багаев попал в сборную 26 тура первенства Футбольной национальной лиги. Организация опубликовала состав символической команды тура в среду, 15 марта.

Михаил Багаев является одним из лидеров «Факела» в 2017 году. Левый защитник является одним из важнейших игроков команды после перехода на схем 5−3−2. Багаев удачно провел пять матчей в Кубке ФНЛ, став автором гола в ворота «Краснодара-2». В 26 туре фулбек создал лучший голевой момент «Факела» в игре с «Химками», но форвард воронежцев Александр Касьян не сумел замкнуть прострел Багаева, промахнувшись мимо пустых ворот.