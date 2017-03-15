«Денисов сам предлагал уйти из “Динамо” свободным агентом»

— «Динамо» лидирует в ФНЛ, но ощущения, что в клубе всё благополучно, нет ни у кого. Какова сегодня задача номер один в вашей работе?

— Разгрузка зарплатной ведомости. Это просто катастрофа.



— Всё ужасно?

— У нас полкоманды игроков, у которых зарплата не соответствует уровню игры. Я как-то разговаривал с одним агентом. Он поинтересовался, какая у кого из игроков «Динамо» зарплата. Когда я назвал ему суммы, он переспросил: «Куда я обратился — в “Реал”, “Барселону” или “Манчестер Юнайтед”?»



— Летом «Динамо» окончательно расстанется с Игорем Денисовым. Уже будет полегче.

— Пока, увы, не расстались. Перед Денисовым остались обязательства. Мы платим ему часть зарплаты. Самое интересное, что прошлым летом у него было предложение уйти из «Динамо» в статусе свободного агента. Он сам проявил инициативу.



— Но?

— Но ему отказали. А потом отдали в аренду в «Локомотив», продолжая платить часть зарплаты.



— Где логика?

— Не ко мне вопрос.



— Вы не общались на эту тему с людьми, которые были причастны к этому решению?

— Общался.



— И что ими двигало?

— Найти обоснования поступкам можно всегда.



— А что с Погребняком?

— Ситуация непростая. Если я вижу в разгрузке ведомости свою основную задачу, то несложно предположить, наверное, что мы беседовали уже не один раз. На сегодняшний день мы продолжаем вести переговоры с Павлом по изменению условий сотрудничества.



— Идём дальше по игрокам с большими контрактами. Дьяков вернулся в «Динамо». Какая ситуация с ним?

— На сегодня он не проходит в состав. Изначально «Динамо» не рассчитывало на появление Дьякова в команде, поскольку он находился в аренде. Однако он сам расторг договор с «Томью». Мы вели переговоры с «Анжи» об арендном соглашении, но махачкалинский клуб резко изменил свои намерения и отказался от услуг Дьякова. Далее игрок прошёл с командой сбор в Турции. И пока тренер не видит ему места в составе.



— Пытались пересмотреть условия контракта с Дьяковым?

— Он пока не видит в этом смысла.



— А были футболисты, которые соглашались на снижение зарплаты?

— Конечно. С теми же, кто нам нужен, мы уже пересмотрели условия контрактов. Многие пошли на серьёзные изменения в условиях.



— Что может двигать людьми, чтобы они добровольно соглашались на снижение зарплаты?

— Некоторые реально оценивают ситуацию на рынке и свою востребованность на нём. Идёт переоценка ценностей. Есть люди, которые понимают, что их заработная плата не соответствует их текущему уровню. Но Дьяков не из их числа.



— Насколько мы знаем, достаточно сложная ситуация в переговорах с Козловым. Есть какие-то подвижки в этом вопросе?

— Да.



— Осенью у «Динамо» были приличные задолженности именно перед самыми высокооплачиваемыми игроками — Денисовым, Погребняком, Дьяковым. Это был элемент прессинга при переговорах?

— Скорее, это фактор отсутствия денег.



— Но те, кто играл, деньги получали.

— Да, и это справедливо. Мы в первую очередь стремились расплатиться с теми, кто обеспечивает результат.



— Как бы то ни было, все эти истории с долгами, исками в палату по разрешению споров — лишний минус для имиджа «Динамо».

— Надо понимать, что подобное происходит во многих коллективах, и такой метод существует в разных клубах — больше или меньше, громче или тише. В «Томи», «Анжи», «Арсенале» — тот же принцип. Да, «Динамо» большой клуб, поэтому новости отсюда звучат громче всех. Плюс зарплаты несопоставимы.

«С 6 июня вступит в силу новый контракт с Панченко»

— При всех этих проблемах вы смогли уговорить Панченко сделать выбор в пользу «Динамо», а не ЦСКА. Как удалось?

— Я читал интервью коллеги Бабаева из ЦСКА, где он предположил, что «Динамо» предложило игроку гораздо более привлекательные условия. Но это не так. Условия контракта Панченко изменятся незначительно. Говорить о том, что для Кирилла была приоритетом именно финансовая сторона, нельзя.



— А что тогда?

— Скорее опыт его отца, который, думаю, ему подсказывал не один раз. Лучше быть лидером в команде, которая сегодня стремится выйти в РФПЛ, из которой ты получил приглашение в сборную, чем сидеть на лавке, пусть даже у чемпиона. Это спортивные амбиции. А Кирилл амбициозен, и в нём проявляются эти лидерские качества. Сегодня он лидер не только на поле, но и в раздевалке.



— Он кажется тихоней.

— Скажем так, он один из лидеров «Динамо».



— Со стороны Панченко-старшего как представителя «Локомотива» был какой-то интерес, запрос?

— С Панченко-старшим мы начали диалог ещё задолго до того, как он был назначен руководителем селекционной службы «Локомотива».



— То есть из его уст не звучало ничего насчёт «Локомотива»?

— Звучало всё, но предметных переговоров мы не вели. Конечно, он хотел бы для своего сына еврокубки и хорошие финансовые условия. Он проявлял отцовские чувства к сыну и стремился всячески помочь ему. Но совокупность всех факторов позволила принять окончательное решение, которое стало консолидированным — и отца, и сына.



— Притом что «Динамо» сокращает зарплатную ведомость, она пополнилась ещё и окладом Панченко.

— Зарплату Панченко мы платим и сейчас, пока он в аренде. А вырастет она, повторюсь, незначительно. Можно, конечно, отказываться от игроков и с такими зарплатами, но где ты будешь играть после этого? Ведь задачу по выходу «Динамо» в РФПЛ никто не отменял.



— Вас самого удивил выбор Кирилла в пользу «Динамо»? Уже внутренне готовились к тому, что ему нужно будет искать замену?

— Конечно готовился. Запасные варианты были на все случаи.



— Как Панченко сообщил вам о своём решении?

— Был разговор на сборах в Турции. Я специально прилетел туда ради этого. Разговор получился откровенным. На нём присутствовали Кирилл и его отец. Там мы и договорились по сути дела. Конечно, оставались нюансы, которые нужно было утрясти, но он пошёл на значительные уступки в ходе переговоров.



— Подытожим: другого финала у истории быть не может? Летом Панченко на сто процентов станет полноценным игроком «Динамо»?

— Трансферный контракт с ЦСКА подписан. Мы согласовали все детали. До 5 июня Кирилл Панченко будет находиться в аренде, а с 6 июня у него начнёт действовать новый контракт с нашей командой. Так что Кирилла можно смело считать динамовцем.



— Вам понятна дальнейшая судьба Ионова, который, наоборот, в аренде у ЦСКА?

— Пока нет.



— Если ЦСКА не воспользуется опцией выкупа, что будете делать?

— С такой зарплатой, как у Ионова, нам тяжело будет справиться. Будем искать другие варианты аренды.

«Бюджет “Динамо” должен соответствовать месту в десятке РФПЛ»

— Недавно прошла встреча с болельщиками «Динамо». На ней вы сказали, что были шокированы финансовой ситуацией, когда пришли в клуб. Всё было настолько плохо?

— Клуб был близок к банкротству — о чём тут ещё нужно говорить? Всю глубину проблем я понял уже в процессе работы. Изначально был настроен более оптимистично. «Динамо» всегда считалось благополучным клубом. И те траты, которые там совершались, давали основания думать о том, что всё в порядке.



— Почему?

— Нужно быть безрассудным и авантюрным руководителем, чтобы тратить деньги, не зная, где их взять. Вы же не идёте на рынок и не покупаете всё подряд, зная, что у вас в кармане пусто? Так не бывает.



— «Динамо» действительно вылетело в ФНЛ с бюджетом почти 140 миллионов?

— Бюджет действительно был огромный, сопоставимый с бюджетом лидеров РФПЛ.



— Председатель спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский недавно сказал, что и нынешний бюджет «Динамо» — на уровне первой восьмёрки РФПЛ.

— Это высказывание касается бюджета в части расходов, а не доходов, к сожалению. Мы обременены контрактами, которые идут от прежних управленцев.



— Есть ли планка, до которой хотите сократить расходы?

— Я для себя ставлю планку, как у любого бухгалтера: кредит должен сходиться с дебетом. Понятно, что есть спортивная составляющая. По спортивному принципу бюджет «Динамо» должен соответствовать тому, чтобы команда в Премьер-Лиге котировалась по этому показателю не ниже 10-го места. Сегодня в России есть клубы, которые пробились в полуфинал Кубка России с бюджетом менее 20 миллионов долларов. И в РФПЛ в десятке находятся команды с бюджетом около 20 миллионов долларов или чуть больше. А есть клубы, которые имеют бюджет более 100 миллионов и при этом вылетают, и не только из Кубка России.



— О какой всё-таки сумме идёт речь?

— Чтобы быть в десятке в РФПЛ, должно хватать, думаю, 2−2,5 миллиарда рублей. И то 2,5 миллиарда — это уже запредельно. 2 миллиарда, то есть порядка 34 миллионов долларов, — достаточный потолок.



— Потенциальная задача команды в РФПЛ, если команда туда пробьётся, — избежать стыковых матчей?

— Да. Закрепиться, выступить достойно. Естественно, мы понимаем, что для решения этой задачи нужно укреплять состав.

— С выходом в Премьер-Лигу команды часто меняют состав процентов на 50, а то и больше. Какие у «Динамо» трансферные планы на лето?

— Об обилии приобретений речи нет, тем более о громких трансферах. Рассчитываем на тех, кто сегодня нуждается в игровой практике и хочет себя проявить. И на молодёжь. В первую очередь на нашу собственную, во вторую — на ту, которая сможет усилить состав. Поэтому поиски игроков идут на рынке свободных агентов, среди молодых и перспективных футболистов. Тех, кто будет сегодня востребован и готов играть в Премьер-Лиге уже сейчас, а не в будущем. Нам надо наигрывать тот коллектив, который сможет на будущий год уже решать более амбициозные задачи.



— Это реалистично?

— Конечно, особенно в текущей ситуации, когда количество денег в нашем футболе сокращается. И есть примеры такого подхода. ЦСКА осуществляет самый удачный финансовый менеджмент. Галицкий в «Краснодаре» пытается это делать. Он ещё в начале пути, но тем не менее. Почему все остальные живут за счёт кого-то, а не за счёт своих возможностей и ресурсов? «Амкар» пытается жить по средствам, «Уфа». Хотя понятно, что небольшие бюджетные деньги есть и там, и там.



— Трудно строить команду на долгую перспективу, если после одного удачного сезона молодой талантливый игрок сразу оказывается в условном «Зените».

— А мы что, такие бедные на таланты, что у нас один игрок? Или «Зенит» может набрать 100 человек? Талантливых ребят у нас по-прежнему достаточно, просто другой нужен подход к управлению футбольными клубами, какой есть в других странах.



— Нам известно, что инициировано расследование того, что происходило в «Динамо» до вас. Насколько реально, что это дело получит развитие в правоохранительных органах?

— На сегодняшний день создано несколько оперативных групп в рамках надзорных органов, которые занимаются проверкой фактов. Ведётся оперативная работа. Какой будет результат — судить не могу. Да, у меня есть определённые сомнения, у акционеров есть вопросы к предыдущему менеджменту, к тем решениям, которые принимались и привели клуб к текущему экономическому состоянию.



— Какой период давности охватывают эти проверки? Речь только о менеджменте прошлого сезона? Или о времени, когда президентом клуба был Борис Ротенберг, и ещё более раннем?

— Они охватывают период, предусмотренный законодательством.

«Банкротство “Динамо” было самым правильным экономическим сценарием»

— Вот уже много лет болельщики «Динамо» ждут светлого будущего. Сейчас им есть на что надеяться?

— Сегодня многим клубам — и не только в ФНЛ и ПФЛ, но и в РФПЛ — тяжело в плане финансов. То же самое касается и «Динамо». Клубу не хватает серьёзных партнёров. Тех, кто был бы сегодня заинтересован вкладывать деньги в футбол. Сейчас у «Динамо» есть перспективы на несколько лет. Их даёт трёхлетний спонсорский контракт, который у нас есть с банком ВТБ. Но, конечно, этих денег не хватит на серьёзные задачи, например, для того, чтобы команда достигла лидирующих мест. Новый владелец клуба, общество «Динамо», ставит перед собой цель найти дополнительное финансирование, спонсоров, партнёров, заинтересованных в том, чтобы клуб сохранился. Плюс к этому рассчитываем на то, что в эксплуатацию будет введён стадион и сможет в какой-то степени стать дополнительным источником финансирования.



— Футбольный клуб будет получать какой-то доход от арены в Петровском парке или, наоборот, будет платить за аренду стадиона? Всё-таки он принадлежит управляющей компании, в которой 75% акций у ВТБ и только 25% — у общества «Динамо».

— На сегодня футбольный клуб с управляющей компанией только выстраивают отношения. К сожалению, не так быстро, как хотелось бы и нам, и им. Говорим о различных формах эксплуатации стадиона. На сегодня окончательного решения нет. Самый простой и эффективный способ, на мой взгляд, такой: мы не платим за аренду, но проводим там игры, обеспечивая стадиону определённую посещаемость. Ведь иначе футбольная арена будет просто простаивать. А коммерческую составляющую и доходы от эксплуатации здания, рекламы, маркетинга берёт на себя управляющая компания. Пока что пытаемся найти точки соприкосновения при таком подходе.



— Когда «Динамо» сможет уже сыграть на новом стадионе?

— Нас ориентируют на весну 2018 года. Тестовый матч, который хотят провести в октябре 2017-го, — это проверка, связанная с определёнными неудобствами и рисками.



— Во время расчётов с ВТБ «Динамо» лишилось всех площадей в Петровском парке или нет?

— Нужно понимать, что есть два «Динамо» — общество и футбольный клуб. Собственность в Петровском парке изначально принадлежала и тем, и другим. ФК отдал свои коммерческие помещения, фактически погасив ими ту часть долгов перед ВТБ, которая была накоплена в предыдущий период, а также текущую задолженность перед игроками. На сегодняшний день у футбольного «Динамо» собственности в Петровском парке нет. У общества «Динамо» сохранились площади — строящийся офис, коммерческая недвижимость. Ну и 25% акций в управляющей компании, которой принадлежит проект в целом, тоже остаются.



— В собственности у футбольного клуба осталась только база?

— Да, она на 100 процентов принадлежит ФК.



— Осенью прошлого года вы говорили, что у «Динамо» есть два пути: банкротство или новый акционер.

— Поиск акционеров идёт активный. У нас пока есть только гарантированные спонсорским контрактом деньги ВТБ, а их недостаточно для покрытия бюджета.



— Процедура банкротства всё ещё возможна? Вы её держите в голове как один из возможных сценариев?

— Это был самый простой и самый правильный сценарий с точки зрения экономической целесообразности. Но не спортивной.



— На данный момент он ещё вероятен?

— В любой момент один из кредиторов, перед которым мы несём обязательства, может взять и отменить договорённости и подать в суд на банкротство. Но если говорить об инициативе банкротства со стороны клуба, то такой сценарий больше невозможен.



— Как разрешилась ситуация с долгами перед кипрским фондом, который связывают с экс-президентом «Динамо» Борисом Ротенбергом? Были достигнуты конкретные договорённости по срокам, процентам?

— Пока ситуация ещё висит в воздухе.



— Вы имеете отношение к поиску новых спонсоров или не занимаетесь этим?

— Я работаю не только в футбольном клубе, но и в обществе «Динамо», и задача поиска спонсоров касается и меня. Но она сложная: спонсоров крайне тяжело найти и для «Динамо», и для кого-то ещё. Их сегодня просто нет. Другое дело, что надо вести эту работу в более широком смысле. Искать другие варианты сотрудничества, партнёрство. Здесь процесс достаточно серьёзный и долгий.

«Если будет результат, с Калитвинцевым будем работать долго»

— Напоследок — о главном тренере «Динамо». У Калитвинцева высокий кредит доверия?

— Он есть. Но гарантий в футболе не даёт никто. Тут превалирует результат. Думаю, мы будем работать ещё долго, если результат будет.



— Если «Динамо» выйдет в РФПЛ с первого места, Калитвинцев точно останется у руля?

— Если захочет, то да. Тренерский штаб достаточно квалифицирован и способен не только решить задачу выхода в РФПЛ, но и работать дальше.



— Главным тренером в «Динамо"-2 по ходу сезона был назначен Хохлов. По сути, готовый сменщик. Калитвинцев не нервничает по этому поводу?

— Мы с Калитвинцевым проговаривали возвращение Хохлова. Он — легенда клуба. Поэтому было принято консолидированное решение, которое позволило нам укрепить «Динамо-2» и вернуть в клуб человека, который был свободен на рынке и обладает высокой квалификацией. А то, что они готовые главные тренеры, нужно доказывать обоим.



— Как сейчас работает селекция «Динамо» и за кем последнее слово? Есть вы, есть исполнительный директор Кречетов, главный селекционер Голубин, главный тренер.

— Создан новый селекционный отдел, в который объединены соответствующие департаменты клуба и академии. Есть тренерский совет, куда вошли главный тренер основного состава Калитвинцев, тренеры «Динамо-2» и главный методист академии. Туда же входят все руководители, в том числе и я. Решения принимаются коллегиально.



— Это всё гипотетически. Зимой «Динамо» так никого и не подписало.

— Тем не менее мы обсуждали разные вопросы — по ребятам, которые были у нас на контракте, по второй команде, по игрокам для академии. Да, в главную команду приобретений не было, но был подписан ряд молодых игроков — все они входят в юношеские сборные России своих возрастов. Эта работа будет вестись всегда, круглый год. Последнее слово же всегда за акционером — обществом «Динамо», что закреплено уставом клуба. У нас есть определённые положения и порядок: совет директоров утверждает все контракты.



— В декабре банк ВТБ вышел из состава акционеров «Динамо». Но в совет директоров по-прежнему входят три представителя ВТБ, а один из них, Юрий Белкин, его возглавляет. Тут будут изменения?

— Этот вопрос также регламентирован уставными документами: сначала у нас должно пройти годовое собрание акционеров, первое после смены собственника. Оно и сформирует новый совет директоров — в июне.



— Вы в него войдёте?

— Честно — не знаю. Это акционер будет решать. Когда кандидатуры будут определены, мы их огласим.

Интервью: Денис Целых, Михаил Тяпков.