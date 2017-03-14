Контракт тренера Андрея Семина с ФК «Мордовия» рассчитан до конца сезона — клуб
МОСКВА, 14 мар —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Контракт нового главного тренера саранского футбольного клуба «Мордовия» Андрея Семина рассчитан до конца сезона-2016/17, сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт» директор саранского клуба Алексей Порфененко.
Сын главного тренера московского футбольного клуба «Локомотив» Юрия Семина сменил на данном посту Марата Мустафина. Мустафин, остающийся старшим тренером, с конца января исполнял обязанности главного тренера после ухода из клуба Дмитрия Черышева, который руководил командой с июня 2016 года.
«Андрей Семин официально назначен главным тренером еще до начала весенней части чемпионата. Конечно,
После 26 туров «Мордовия», одержав лишь семь побед, расположилась на 18-м месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с 26 очками.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter