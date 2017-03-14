Сын главного тренера московского футбольного клуба «Локомотив» Юрия Семина сменил на данном посту Марата Мустафина. Мустафин, остающийся старшим тренером, с конца января исполнял обязанности главного тренера после ухода из клуба Дмитрия Черышева, который руководил командой с июня 2016 года.

«Андрей Семин официально назначен главным тренером еще до начала весенней части чемпионата. Конечно, де-факто тренером команды остается Марат Федорович Мустафин, а де-юро — обладатель лицензии Pro Андрей Юрьевич. Пока контракт с Семиным заключен до конца сезона», — сказал Порфененко по телефону.

После 26 туров «Мордовия», одержав лишь семь побед, расположилась на 18-м месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с 26 очками.