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14 марта 2017, 17:01 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Контракт тренера Андрея Семина с ФК «Мордовия» рассчитан до конца сезона — клуб

МОСКВА, 14 мар — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Контракт нового главного тренера саранского футбольного клуба «Мордовия» Андрея Семина рассчитан до конца сезона-2016/17, сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт» директор саранского клуба Алексей Порфененко.

Сын главного тренера московского футбольного клуба «Локомотив» Юрия Семина сменил на данном посту Марата Мустафина. Мустафин, остающийся старшим тренером, с конца января исполнял обязанности главного тренера после ухода из клуба Дмитрия Черышева, который руководил командой с июня 2016 года.

«Андрей Семин официально назначен главным тренером еще до начала весенней части чемпионата. Конечно, де-факто тренером команды остается Марат Федорович Мустафин, а де-юро — обладатель лицензии Pro Андрей Юрьевич. Пока контракт с Семиным заключен до конца сезона», — сказал Порфененко по телефону.

После 26 туров «Мордовия», одержав лишь семь побед, расположилась на 18-м месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с 26 очками.

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