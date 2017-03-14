«Динамо» подало апелляцию в CAS на решение РФС по делу М’Вила

«В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 45 Регламента РФС по разрешению споров приостановить производство по заявлению футболиста-профессионала М’вила Я. Д. о применении санкций в отношении АО «ФК «Динамо-Москва» за неисполнение решения Палаты от 18 октября 2016 года до окончания рассмотрения Спортивным арбитражным судом», — говорится на официальном сайте РФС.



Француз летом 2015 года уже достиг договорённости о переходе в «Динамо», но из-за смены руководства клуба трансфер не был оформлен. После полугода тренировок в стане бело-голубых М’Вила был отдан в аренду аренду в «Сандерленд». Позже игрок подал жалобу в палату по разрешению споров, и РФС обязал выплатить французу сумму задолженности, предусмотренную мировым соглашением.