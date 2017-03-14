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14 марта 2017, 12:28 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Динамо» подало апелляцию в CAS на решение РФС по делу М’Вила

«Динамо» подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение палаты по разрешению споров РФС по делу полузащитника Яна М’Вила, ныне выступающего за «Рубин».

«В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 45 Регламента РФС по разрешению споров приостановить производство по заявлению футболиста-профессионала М’вила Я. Д. о применении санкций в отношении АО «ФК «Динамо-Москва» за неисполнение решения Палаты от 18 октября 2016 года до окончания рассмотрения Спортивным арбитражным судом», — говорится на официальном сайте РФС.

Француз летом 2015 года уже достиг договорённости о переходе в «Динамо», но из-за смены руководства клуба трансфер не был оформлен. После полугода тренировок в стане бело-голубых М’Вила был отдан в аренду аренду в «Сандерленд». Позже игрок подал жалобу в палату по разрешению споров, и РФС обязал выплатить французу сумму задолженности, предусмотренную мировым соглашением.

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