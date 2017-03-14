«Динамо» подало апелляцию в CAS на решение РФС по делу М’Вила
«Динамо» подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение палаты по разрешению споров РФС по делу полузащитника Яна М’Вила, ныне выступающего за «Рубин».
«В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 45 Регламента РФС по разрешению споров приостановить производство по заявлению
Француз летом 2015 года уже достиг договорённости о переходе в «Динамо», но
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