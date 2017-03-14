РФС может объединить второй и третий дивизионы

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Как сообщил «Известиям» источник в Российском футбольном союзе (РФС), 7 марта на заседании исполкома организации президент ПФЛ Андрей Соколов выступил с предложением о слиянии второго и третьего дивизионов.

— Соколов отметил, что в последние годы число клубов ПФЛ сократилось вдвое и нужно принимать меры для решения этой проблемы, предложив в качестве варианта слияние низшего профессионального дивизиона с высшим любительским, — рассказал собеседник «Известий». — Виталий Мутко поручил рассмотреть этот вопрос на бюро исполкома РФС.

Андрей Соколов, являющийся также и членом бюро, отказался комментировать «Известиям» как детали заседания, так и свою идею.

— На заседании исполкома речь шла в целом о структуре соревнований — и мужских, и женских, и юниорских, и юношеских. Об этом докладывали председатели комитетов РФС, — сказал глава лиги. — Пока официально ничего по этому вопросу на рассмотрение бюро исполкома не выносилось. Дата ближайшего заседания бюро тоже пока не объявлялась.

Однако председатель Объединения отечественных тренеров, член исполкома РФС Михаил Гершкович подтвердил «Известиям», что вопрос объединения дивизионов поднимался на заседании 7 марта.

— Соколов выразил озабоченность текущим состоянием дел во втором дивизионе, — сказал Гершкович. — Андрей Илларионович говорил, что число клубов в ПФЛ резко сокращается и нужны изменения в работе лиги. Это разговор, требующий изучения. Будет анализироваться, каким образом действовать дальше — сохранить ли ПФЛ, трансформировать ли в третью лигу либо объединить их тем или иным путем. Тема была поднята, члены исполкома должны ее изучить и до конца сезона принять решение. Нужно также учесть и мнение региональных руководителей, занимающихся третьей лигой.

ПФЛ, основанная в 1992 году, 25 лет проводит соревнования во втором дивизионе, не считая периода 2011−2012 годов. После того как РФС в декабре 2010 года решил расторгнуть договор с лигой о проведении соревнований (ПФЛ к этому моменту организовывала соревнования также и в первом дивизионе чемпионата России, ныне закрепленном за Футбольной национальной лигой), во втором дивизионе турниром стал заниматься департамент по проведению соревнований РФС. В начале 2013 года союз вернул ПФЛ право проведения соревнований во втором дивизионе.

По словам источника «Известий» в РФС, пока стороны далеки от понимания, кто будет организовывать соревнования во втором и третьем дивизионах в случае их объединения. Дело в том, что в третьем дивизионе, являющемся любительским, организацией турниров занимаются межрегиональные объединения, чьи руководители представлены в исполкоме РФС.

Одним из ключевых источников финансирования в МРО являются членские взносы клубов — участников соревнований. Согласно регламенту проведения соревнований в 2016 году суммы взносов варьировались в границах от 150 тыс. рублей (в зоне МРО «Приволжье») до 360 тыс. рублей (Москва и МРО «Черноземье»), в Подмосковье с каждого клуба собирается по 230 тыс. рублей. Также межрегиональные объединения организуют матчи ранних стадий Кубка России до появления в нем клубов трех профессиональных лиг — за участие в них клубы перечисляют по 30 тыс. рублей.

В сезоне-2016 (в третьем дивизионе чемпионат России проводится по системе «весна-осень») в десяти зонах третьего дивизиона участвовало 114 клубов — суммарные взносы составили порядка 22,58 млн рублей. При этом в некоторых зонах отдельным пунктом значатся и взносы на оплату работы судей и инспекторов. В частности, в зоне «Черноземье» эти пожертвования составляли 270 тыс. рублей с клуба.

Регламент соревнований в третьем дивизионе на 2017 год пока не утвержден исполкомом РФС.

Напомним, 10 марта «Известия сообщали о намерении РФС обязать клубы ПФЛ иметь в заявке на сезон-2017/18 не менее 15 собственных воспитанников.