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ПЯТЬ СОБЫТИЙ ТУРА

Версия Владимира ЭШТРЕКОВА

«ТОСНО» СПАСАЕТСЯ В КОНЦОВКЕ ВСТРЕЧИ

Несмотря на большой отрыв в очках первых двух команд лиги, нельзя сказать, что какая-то из них такой уж лидер по игре. Что и стараются доказать их оппоненты. «Тюмень» хорошо настроилась на матч с «Тосно» и до последних минут вела в два мяча. Но «Тосно» показал, что у него есть боевой дух, ответственность за результат. Каждая из команд наверняка считает, что именно она потеряла очки.

«ЛУЧ» ПРИНЯЛ ЛИДЕРА НА ЕГО ПОЛЕ В ХИМКАХ

«Хозяйничать» на стадионе соперника — явление, безусловно, ненормальное. Болельщики «Луча» наверняка ждали матча с «Динамо» с особым интересом, готовились поддержать свою команду. Власти Приморского края должны нести какую-то ответственность за свой клуб. Если же краевое руководство не дает гарантий, стоит ли команде участвовать в первенстве.

«СПАРТАК-2» ПЕРЕКРЫВАЕТ РУСЛО «ЕНИСЕЯ»

У молодых спартаковцев тоже есть задача — доказывать свою состоятельность, и претендент на попадание в квартет сильнейших для них хороший экзаменатор. Красно-белые свой экзамен выдержали, о красноярцах этого не скажешь.

СЕМЬ ГОЛОВ В АСТРАХАНИ

Для болельщиков это был очень интересный матч. Зенитовская молодежь, сравняв счет в самом конце матча, видимо, посчитала дело сделанным. Сказалась нехватка опыта, за что гости и поплатились.

«ШИННИК» ПОДБИРАЕТСЯ К ЛИДЕРАМ