Панченко забивает — «Динамо» уходит в отрыв
Наиболее интересные события тура комментирует в прошлом главный тренер нальчикского «Спартака» и ФК МВД.
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ПЯТЬ СОБЫТИЙ ТУРА
Версия Владимира ЭШТРЕКОВА
«ТОСНО» СПАСАЕТСЯ В КОНЦОВКЕ ВСТРЕЧИ
Несмотря на большой отрыв в очках первых двух команд лиги, нельзя сказать, что
«ЛУЧ» ПРИНЯЛ ЛИДЕРА НА ЕГО ПОЛЕ В ХИМКАХ
«Хозяйничать» на стадионе соперника — явление, безусловно, ненормальное. Болельщики «Луча» наверняка ждали матча с «Динамо» с особым интересом, готовились поддержать свою команду. Власти Приморского края должны нести
«СПАРТАК-2» ПЕРЕКРЫВАЕТ РУСЛО «ЕНИСЕЯ»
У молодых спартаковцев тоже есть задача — доказывать свою состоятельность, и претендент на попадание в квартет сильнейших для них хороший экзаменатор.
СЕМЬ ГОЛОВ В АСТРАХАНИ
Для болельщиков это был очень интересный матч. Зенитовская молодежь, сравняв счет в самом конце матча, видимо, посчитала дело сделанным. Сказалась нехватка опыта, за что гости и поплатились.
«ШИННИК» ПОДБИРАЕТСЯ К ЛИДЕРАМ
«Динамо» и «Тосно», считаю, обеспечили себе выход в
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