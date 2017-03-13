Алиханов: «Балтика» не приглашала Смородскую и Котова и не собирается

В начале февраля портал Sportbox сообщил, что Смородская может стать новым президентом «Балтики», и в случае ее прихода спортивным директором станет Котов и главным тренером Игорь Черевченко. Все трое работали вместе в московском «Локомотиве» до августа прошлого года. Позднее издание «Спорт-Экспресс» также написало о будущем назначении Котова и том, что генеральным директором калининградцев станет Тимур Лепсая. В итоге, клуб объявил о начале сотрудничества с Лепсаей и Черевченко.

«Котова и Смородской у нас не будет. Видимо, эти разговоры связаны с Игорем Черевченко, который работал с ними длительное время в “Локомотиве”. У нас со Смородской и Котовым даже не было никаких разговоров», — прокомментировал ситуацию Алиханов.

Собеседник ТАСС сообщил, что руководители клуба и региона стремятся сформировать для команды бюджет в 220−250 млн рублей. «Помимо традиционных наших партнеров — компании “Содружество”, ряда других не очень крупных местных компаний, — есть большой федеральный спонсор, который готов с нами сотрудничать, сейчас уже ведем проработку спонсорского соглашения. Если с ним удастся, то с бюджетом все будет хорошо», — пояснил он.

Алиханов отметил, что пока клуб не видит возможности претендовать на выход в премьер-лигу. «Для нас очень важно понимать, кто этим (в РФПЛ. — Прим. ТАСС) будет заниматься с точки зрения финансов. С нашим региональным бюджетом премьер-лигу точно не потянуть», — сказал он.

«Балтика» занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с 21 очком.